Diane Kruger et Norman Reedus fiancés ! Les gens rapportent que Diane Kruger et Norman Reedus sont fiancés. Le couple s’est rencontré sur le tournage du film Sky et a une fille de 2 ans.

Des sources ont confirmé à People que le couple est fiancé. Il n’y a plus de données, pas de date ou de détails sur la bague de fiançailles, seulement des “sources confirmées”. Le couple est si privé de sa vie – même s’ils s’embrassent parfois en public – que nous ne le saurons probablement même pas.

En mai 2018, il a été rapporté que Kruger attendait son premier enfant avec Reedus, après que des rumeurs de grossesse aient commencé au Festival de Cannes parce que l’actrice portait des robes amples pendant l’événement. La fille de Norman Reedus et Diane Kruger est née cette année-là, en novembre, le couple aurait accueilli leur premier bébé. La seconde pour Norman – qui a un fils de 21 ans, Mingus, avec le mannequin Helena Christensen.

Ils sont tellement intimes que le nom de sa fille ou la date exacte de sa naissance ne sont pas connus, la fille a 2 ans et demi. Ils n’ont pas non plus montré leur visage sur les réseaux, bien qu’il y ait des photos de la jeune fille de dos. Voir? INTIMITÉ!

Leurs représentants n’ont pas répondu à ce rapport, mais selon PEOPLE, Diane Kruger et Norman Reedus se sont engagés !

