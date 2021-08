Diane Song de Love Bonito croit que c’est un monde de femmes – WWD

SHANGHAI — L’année écoulée a été pour le moins difficile pour de nombreuses marques, mais Love Bonito, la marque de mode abordable basée à Singapour, connaît un bon succès. Malgré les blocages induits par la pandémie qui sont toujours en vigueur sur plusieurs de ses principaux marchés, l’activité pour cette année jusqu’en mai a bondi de 73% d’une année sur l’autre pour atteindre 44 millions de dollars.

Le détaillant, qui vend principalement des pièces au prix de 20 $ à 50 $ par article, pense que son engagement envers le design centré sur les femmes et l’Asie aide ses ventes à briller pendant cette période. Dirigée par la directrice générale Diane Song, la marque de 11 ans tente de dépasser le simple fait d’être un nom régional établi et de construire une présence plus mondiale.

L’empreinte du détaillant s’étend sur 10 marchés, principalement en Asie du Sud-Est : Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le Cambodge, mais plus récemment, elle s’est étendue plus au nord à Taïwan, Hong Kong et bientôt le Japon. Il vient également de commencer à exploiter la grande opportunité offerte par les diasporas asiatiques en Australie et aux États-Unis

Ici, Song explique sa stratégie, y compris comment l’exploitation d’une entreprise de mode de masse peut toujours être réfléchie, en se penchant sur les besoins des femmes asiatiques, ainsi que pourquoi Song pense que la vision de la marque se situe finalement au-delà des vêtements.

WWD : Qui est exactement le client de Love Bonito ?

Chanson de Diane : Nous sommes une marque pour femmes qui s’adresse directement aux consommateurs avec pour mission clé de vraiment responsabiliser la femme asiatique de tous les jours avec une sensibilité très profonde au design féminin et centré sur l’Asie. Au-delà de cela, nous entendons tellement parler de Shein jouant dans un espace similaire, mais nous nous voyons différemment. Nous ne nous occupons pas réellement du segment des adolescents. Nous tendons la main aux femmes [of the ages from] du début de la vingtaine jusqu’à la fin de la quarantaine.

Dans le domaine de la mode, nous nous sommes demandé : « pourquoi ne peut-il pas y avoir une marque intergénérationnelle qui traverse les étapes de la vie de manière réfléchie ? » C’est pourquoi nous avons fait évoluer l’assortiment — nous avons commencé par les vêtements de travail et l’avons étendu à des gammes comme les demoiselles d’honneur, la maternité et les enfants également.

Une chose que nous voyons qui est en fait assez unique, je dirais, c’est que 32% de nos clients que nous avons acquis il y a 10 ans sont toujours activement engagés dans des achats, ce qui signifie qu’ils effectuent des transactions au moins quatre fois par an. Je pense que cela témoigne de la façon dont nous nous occupons toujours des femmes, du fait qu’elles restent fidèles à la marque année après année.

WWD : Qu’est-ce qui différencie Love Bonito des détaillants internationaux comme H&M, Mango et Zara qui opèrent également à des prix similaires ?

DS : D’une part, les couleurs exactes du tissu que nous choisissons pour nous assurer qu’il est vraiment complémentaire [for Asians]. Une chose qui est universelle en termes de tons de peau asiatiques, c’est qu’il s’agit d’une nuance légèrement plus chaude. Nous essayons donc de toujours choisir les bonnes nuances pour que beaucoup de femmes viennent nous voir de manière anecdotique et elles aiment nos pastels, elles aiment nos jaunes, nos oranges. Ils adorent nos rouges et ils se disent : « Hé, pour la première fois, c’est sympa, c’est flatteur. Il complète vraiment le teint de la peau.

L’autre partie, je dirais que je pense que c’est vraiment l’orientation féminine. Veiller vraiment à ce que nous ayons les bons éléments de conception. Par exemple, s’il s’agit d’un haut ajustable, n’est-ce pas, pour que les femmes aient plus de kilométrage pour leur produit. Nous traversons tous la période du mois ou parfois vous pouvez simplement vous sentir ballonné. Il y a toutes ces différentes améliorations pour s’assurer qu’il est confortable. Et pour nous, la mode pour femmes, lorsque nous disons que nous voulons que cela donne du pouvoir, ce n’est pas seulement en étant belle, mais en étant confiante. C’est toujours être confortable tout en ayant cette fonctionnalité.

WWD : Un obstacle majeur couramment cité par toute entreprise opérant en Asie du Sud-Est est l’incroyable diversité dans la région. Comment Love Bonito s’est-il adapté à toutes ces différences ?

DS : Ce n’est pas du tout la même chose, le revenu disponible varie, les préférences, etc. Nous avons commencé le voyage en Malaisie et en Indonésie et vous devez vous adapter au marché en vous adaptant et en personnalisant de manière très intelligente et intelligente.

Disons, par exemple, pour le lancement d’une robe longue, en Malaisie, nous pourrions baisser la manche car la Malaisie et l’Indonésie sont également des marchés plus modestes et modernes. La clientèle, même si vous êtes ethniquement chinois, vous couvririez un peu plus [because of the societal context]. Ce que nous faisons pour le marché, c’est que c’est exactement la même silhouette, mais nous enlevons les manches et peut-être remontons aussi le décolleté. Numéro deux, je pense que tout dépend de la façon dont vous le stylez. Cela dépend en grande partie de la façon dont vous mélangez et assortissez, puis cela peut devenir une pièce très modeste et conviviale.

WWD : Vous vendez maintenant sur 10 marchés. Quelle est la stratégie qui sous-tend votre expansion dans d’autres zones géographiques ?

DS : Il y a trois ans, nous avons commencé à penser que l’expansion, ce n’est pas seulement penser à la région [of] Asie du sud est. Il s’agit vraiment d’atteindre la femme asiatique de tous les jours et elle est partout. Nous avons commencé à essayer de rechercher des marchés où nous pouvons réellement démontrer un ajustement parfait du marché des produits, en d’autres termes, où pouvons-nous trouver des femmes qui ressemblent beaucoup à la femme de Singapour ?

Nous avons commencé à rechercher des indicateurs tels que la taille et le poids et identifié les marchés d’Asie du Nord-Est – Hong Kong, Taïwan et le Japon, comme des ajustements similaires. Le Japon est une grande priorité pour nous cette année. Ensuite, il y a des marchés comme les États-Unis et l’Australie, en particulier où, vous savez, je pense qu’en tant qu’asiatique, il est difficile de trouver des marques qui vous conviennent vraiment parce que vous n’en voyez pas une bonne offre. Au moins en termes d’adoptants précoces initiaux, nous voyons une base assez importante venant d’Américains d’origine asiatique.

Je pense que COVID-19 a essentiellement aplati ce terrain de jeu pour tout le monde, en termes de clients étant simplement plus exploratoires et ouverts aux achats en ligne et juste avec les récits récents et tout ce qui se passe avec la fierté asiatique et d’autres mouvements différents. Nous avons constaté une énorme collecte organique en fait avec beaucoup de femmes aux États-Unis, pas seulement des clientes mais aussi des influenceuses qui veulent juste défendre la marque.

WWD : Pourquoi le Japon en particulier, où vous lancez ce trimestre, est-il si important pour l’entreprise ?

DS : Le Japon est un marché qui nous passionne parce que nous voyons un énorme marché adressable avec ce que nous produisons. Je pense aussi que la mode est assez mature sur le marché mais ce n’est pas aussi rafraîchissant. Vous ne voyez pas beaucoup d’innovation et de mises à jour, c’est là que nous nous sentons en tant que marque indépendante de vente directe aux consommateurs, nous pouvons vraiment entrer sur le marché avec un éclaboussement et avec un big bang.

Je pense que le Japon est un marché qui va vraiment voir un point d’inflexion où plus de femmes s’expriment et sont plus autonomes et beaucoup plus de femmes vont travailler. Je pense à cette communauté et à ce mouvement dont nous voulons vraiment faire partie.

Nous avons toujours pensé que nous étions dans le business des femmes, pas seulement dans le business de la mode. Cela a toujours été notre principe directeur. Notre plus grande ambition est de créer un écosystème féminin pour tout ce qui est réfléchi et pertinent pour la femme asiatique de tous les jours afin qu’il puisse aller au-delà de la mode dans la santé et le bien-être, d’autres catégories et secteurs verticaux. La santé et le bien-être sont définitivement un domaine clé dans lequel nous sommes ravis de nous étendre bientôt.

WWD : Quelle gamme de produits envisagez-vous ?

DS : Des vêtements jusqu’aux produits essentiels pour les femmes, aux vitamines, etc., ou même aux services de santé mentale, à l’éducation au contenu, à l’accompagnement des femmes à travers différents moments.

Dans le passé, nous avons toujours été très actifs en ce qui concerne simplement la sensibilisation et les programmes communautaires. Par exemple, pour le lancement de notre gamme maternité, nous avons eu différents panels sur des sujets tels que la dépression post-partum. Parlons-en, car personne dans la communauté n’en parle. Pouvons-nous normaliser de tels problèmes?

Je pense donc que pour nous, en tant que marque, il a toujours été question de repousser ces limites. En Asie du Sud-Est, le marché en est à ses balbutiements, même pour des choses comme la contraception ou le bien-être sexuel. Ce n’est pas encore vraiment très acceptable. Pouvons-nous être cette grande sœur, une marque très accessible pour la défendre afin que plus de femmes à travers la communauté se manifestent pour être plus à l’aise de s’exprimer?

En rapport:

4 marques émergentes appartenant à l’AAPI à surveiller