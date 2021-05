Dias de Man City couronné footballeur de l’année, Lampard sur le limogeage de Chelsea, Kane Tottenham “ adieu ”, Allardyce claque l’as de West Ham et quitte West Brom – Football News Live

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et réactions à une autre soirée bien remplie de football de Premier League.

Titres:

Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, remporte le prix du footballeur de l’année de la FWA pour une saison stellaire alors qu’il bat Kevin De Bruyne, Harry Kane et Phil Foden Harry Kane “ dans une position horrible ” et devra peut-être s’éloigner de Tottenham alors que l’attaquant “ montre son mécontentement. Frank Lampard a “ adoré ” la façon dont Roman Abramovich a géré son limogeage de Chelsea et révèle un message “ incroyable ” de Reece James après le départ du manager de Tottenham Le patron de Tottenham, Ryan Mason, a déclaré qu’il comprenait la colère des fans et écarterait le discours d’adieu de Harry Kane après avoir endommagé défaite face à Aston Villa Sam Allardyce frappe Michail Antonio pour des commentaires “ dégoûtants ” sur le long ballon et démissionne en tant qu’entraîneur-chef de West Brom quelques minutes après la défaite de West Ham, le prêteur d’Arsenal, Joe Willock, entre dans l’histoire de la Premier League et renforce sa réputation de milieu de terrain – et suggère il est prêt pour le transfert permanent de Newcastle Liverpool saute Leicester Leicester avec la victoire de Burnley et se rapproche du remarquable top quatre qui serait “ tout aussi Bien que remportant la Ligue des champions, Jurgen Klopp a montré à Nat Phillips des vidéos de l’en-tête d’Alisson afin que le défenseur de Liverpool “ cesse de fermer les yeux ” avant le premier but à Burnley Roy Hodgson reçoit la garde d’honneur mais Arsenal gâche la fête d’adieu du patron de Crystal Palace Selhurst Park Europa Conference League: Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle compétition que Tottenham, West Ham ou Arsenal pourraient jouer la saison prochaine dans les quatre meilleures permutations de Premier League: ce dont chaque équipe a besoin le dernier jour, y compris Chelsea, Liverpool, Leicester, West Jambon, Tottenham et Everton