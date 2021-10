30/10/2021 à 16h33 CEST

Miguel Ángel Rodriguez / Juanma Romero

La crise interne du gouvernement en raison de l’abrogation de la réforme du travail est profonde. Vendredi, une brèche s’est ouverte dans la coalition provoquée par la bataille pour décider qui coordonne le démantèlement de la règle approuvée par le PP en 2012. Nadia Calviño ou Yolanda Díaz. Mais le conflit va plus loin. Le deuxième vice-président et leader d’Unidas Podemos a dénoncé le débat « porte sur le contenu et non sur les personnes ». Comme il l’a dit, dans l’aile socialiste de l’exécutif, il y a ceux qui veulent « maintenir le ‘statu quo' » de la réforme du travail. Depuis le PSOE, son porte-parole, Felipe Sicilia, a insisté après midi à Ferraz que ce qui est en jeu, c’est la mise en place d’un « nouveau cadre« des relations sur le marché du travail et que la majorité du Cabinet doit »prendre part« des négociations.

« Ce qui se déroule au sein du gouvernement, c’est un débat sur le contenu de la réforme du travail », a expliqué Díaz, détournant la polémique de « l’ingérence » de Calviño dans ses pouvoirs vers un plan plus idéologique. Après l’inauguration d’un acte en Galice, le deuxième vice-président a souligné que « Il y a une partie du gouvernement qui continue de discuter du contenu » du règlement. et que, par conséquent, le conflit « ne porte pas sur qui dirige » mais sur ce qu’ils vont faire. Cet après-midi, lors de la réunion qu’Unidos Podemos a demandée à ses partenaires, ils devront aborder ce débat.

Díaz, qui n’a pas commenté vendredi la polémique née d’un e-mail envoyé par la vice-présidence de Calviño à tous les ministères revendiquant la direction des travaux pour démanteler la réforme du travail, n’a pas voulu entrer dans cette lutte. « Je ne discute jamais des positions », il a dit. La dirigeante d’Unidas Podemos veut rester fidèle, au moins face à la galerie, à son rejet des egos. Elle a même rappelé qu’il lui avait fallu « cinq minutes » pour démissionner de la deuxième vice-présidence lorsque Pablo Iglesias est parti.

On peut dire qu' »il ne permettra pas à Nadia Calviño de faire une réforme du travail au service et à la mesure de l’employeur » #Direct pic.twitter.com/swzSGM7UQr – Europa Press (@europapress) 25 octobre 2021

Díaz admet le moment « compliqué » que le gouvernement connaît actuellement et demande au PSOE de « clarifier » s’il veut ou non mettre fin à la législation PP

lignes rouges

Ce qu’il n’est pas disposé à faire, c’est renoncer à ses efforts pour abroger la réforme du travail. « Nous allons abroger la réforme du travail, malgré toutes les résistances, qui existent et sont nombreuses », a-t-il déclaré samedi dernier lors de la clôture du 40e Congrès des commissions ouvrières. Le message pour Calviño était clair. Et, au cas où, ce lundi, il l’a encore répété : « Ce que nous voulons, c’est faire face à la réforme du travail dont nous avons besoin parce que ne pas abroger c’est continuer à maintenir la précarité dans notre pays. « Plus tard, dans ‘Al Rojo Vivo’ (La Sexta), il a reconnu le moment » compliqué « que vit actuellement le gouvernement et a demandé aux socialistes de « clarifier » s’ils veulent ou non mettre fin à la législation PP.

Le co-porte-parole de Podemos, Isabel Serra, a été beaucoup plus direct sur le rôle que peut jouer le premier vice-président : « C’est une personne qui a toujours été contre l’abrogation de la réforme du travail. Ce n’est peut-être pas le plus adapté pour piloter ce processus« Lors d’une conférence de presse au siège du parti violet, il a souligné que United We Can not allow Calviño « de faire une réforme du travail au service et adaptée aux patrons.

A Ferraz, après la réunion de l’exécutif fédéral du PSOE présidée par Pedro Sánchez, ils ont délibérément choisi de faire baisser la tension avec les partenaires. Le nouveau porte-parole, Felipe Sicilia, a réitéré l’argument avancé par le parti et par le chef de l’exécutif depuis vendredi : que la réforme du travail est une loi « structurelle », clé de la législature, et qu’elle doit être, comme toutes les autres, une loi règle du « tout le gouvernement », comme cela s’est produit auparavant avec le revenu vital minimum, la loi sur le logement ou les budgets de l’État. Et « bien sûr le PSOE veut participer de cette réforme du travail et des négociations, il en manquerait davantage », a-t-il déclaré. C’est-à-dire qu’il ne suffit pas que le partenaire majoritaire soit « informé » des conversations que Díaz et son secrétaire d’État ont tenues depuis mars , Joaquin Perez Rey, avec les agents sociaux. Désormais, il veut « participer », « contribuer » aux négociations, car il y a des ministères « impliqués », en plus du Travail. Ce que le député de Jaén n’a pas précisé, c’est si l’équipe de Calviño en Économie devrait s’asseoir à la table des hommes d’affaires et des syndicats. Ce détail crucial est laissé pour la réunion de l’après-midi.

#EnDirecto | Sicilia (PSOE) souligne que le parti travailliste prépare une « réforme du travail » lorsqu’on lui demande pourquoi Podemos parle d' »abrogation » Il souligne que le gouvernement « est en bonne santé » lorsqu’on l’interroge sur les réactions du PSOE et de Podemos sur Alberto Rodríguez pic.twitter.com/D8XBmxME7F – Europa Press (@europapress) 25 octobre 2021

Selon le nouveau contexte

Et, en réponse à Díaz, Sicilia a souligné qu’« à ceux qui insistent sur la terminologie », le PSOE répond que ce que le gouvernement veut, c’est une « nouvelle réforme du travail et un nouveau cadre de relations de travail« , qui » donne qualité et stabilité à l’emploi et stimule l’économie » et qui s’adapte au nouveau contexte économique, c’est-à-dire » en accord avec la révolution technologique et du travail. » » Un cadre de travail adéquat pour profiter des fonds européens » et qu’en même temps « garantissent les droits des travailleurs », droits que le PP a « supprimés » en 2012. La vérité est que le PSOE lui-même a utilisé le mot « abroger » à plusieurs reprises. Il est vrai que le président la fuit, pas comme ça. son numéro deux, Adriana Lastra. Et ce terme, « déroger« est dans l’accord de coalition de décembre 2019.

Sánchez remarque que « l’ensemble du gouvernement s’est engagé à s’attaquer à la modernisation de la législation du travail ». Il n’utilise pas le mot « abroger », comme le fait Calviño

Sánchez, en effet, quelques minutes plus tard, et à la clôture du séminaire « Suivi de la reprise au-delà du PIB », au siège du ministère des Affaires économiques, a réaffirmé que « tout le gouvernement s’est engagé à faire face à la modernisation de la législation du travail éradiquer, un, la précarité de l’emploi ; deuxièmement, stimuler la compétitivité de notre économie ; et, troisièmement, rétablir le rééquilibrage dans la négociation entre employeurs et travailleurs. Une telle législation, à vocation de pérennité, se fera en Espagne comme elle se fait en Europe, avec le dialogue social et une vocation au consensus », a-t-il ajouté.

Sicilia, à tout moment, a cherché à transmettre un sentiment de « Ordinaire« Au sein de la coalition. Et s’il y en avait ? »Les doutes« De quoi clarifier sur des sujets précis, parlent-ils, sans importance majeure. Mais c’est la grande bataille au sein de la Gouvernement bicolore. Pas un de plus. Parce que c’est un sujet très sensible pour la pourpre et parce que les socialistes veulent contrôler la réforme et empêcher ses partenaires de la patrimonialiser. Et, en plus, et ce n’est pas un détail, l’Union européenne est vigilante.

Les alignements des deux partenaires : quatre contre six

Le PSOE et United We peuvent tenir leur réunion au Congrès cet après-midi pour tenter de sortir de leur dernière crise, peut-être la plus grave depuis le début de la coalition. Les deux partis évitent de confirmer officiellement l’heure exacte pour le moment, mais des sources de la formation majoritaire indiquent que ce sera à 19h30.

Il y aura quatre négociateurs socialistes et six violets. Le premier, les ministres de la Présidence et des Finances, Félix Bolaños et María Jesús Montero, plus la secrétaire générale adjointe du parti, Adriana Lastra, et le président de la chambre basse, Héctor Gómez. Au nom de United We Can, les ministres des Droits sociaux, Ione Belarra, et de l’Égalité, Irene Montero ; le chef de cabinet de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, et son secrétaire d’État au Travail, Joaquin Perez Rey, et le porte-parole parlementaire, Pablo Echenique, et le secrétaire d’État à l’Agenda 2030, Enrique Santiago.