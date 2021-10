Díaz exige que Sánchez « dirige » l’engagement d’abroger la réforme du travail convenue en décembre

27/10/2021 à 21:06 CEST

Miguel Ángel Rodriguez / Juanma Romero

L’écart au sein du gouvernement de coalition continue de s’aggraver. PSOE et United We Can ont été confrontés plusieurs jours à l’abrogation de la réforme du travail. Ils ne peuvent même pas s’entendre sur ce dont ils discutent. Les socialistes assurent qu’il s’agit d’un problème de « coordination » au sein de l’exécutif. Les violets affirment que le problème est plus fondamental, sur le contenu du démantèlement de la loi PP de 2012. Dans cette dynamique de rôle, Yolanda Díaz évite d’entrer dans le jeu de ses partenaires et rejette l’offre d’être celle qui mène le abrogation de la réforme du travail. Il ne suffit pas de clore la crise. Le problème, a-t-il souligné depuis samedi dernier, c’est le contenu. À tel point qu’il a assuré que son souhait était que Pedro Sánchez « dirige » ce processus. Bien entendu, en respectant « l’engagement » que tous deux ont convenu en décembre 2020 de démanteler la loi PP de 2012.

« Cela fait trop longtemps que nous essayons d’abroger la réforme du travail du PP. C’est ma conviction profonde. C’est l’engagement du gouvernement espagnol. Ce que je voudrais, c’est que nous respections cet engagement, pour le président de le gouvernement pour mener cet engagement et pour mettons fin à la précarité« Diaz a condamné lors d’une conférence de presse à Rome après avoir rencontré le secrétaire général de la Confederazione del Lavoro italienne (CGIL), Maurizio Landini.

Pour tenter d’apaiser Díaz, les socialistes ont reconnu mardi que c’est le ministre du Travail qui doit diriger la table du dialogue social pour abroger la réforme du travail. Mais les violets y voient un piège. Ils assurent que le problème ne concerne pas les noms, mais les mesures à promouvoir. « Ce qui est surprenant, c’est qu’ils montrent désormais des divergences sur la portée de la réforme »Díaz a déclaré, rappelant qu’en décembre dernier, il s’était mis d’accord avec Sánchez sur le volet 23, l’un des paquets de réformes auxquels le gouvernement s’est engagé avec Bruxelles en échange de la réception de fonds européens et qui fait référence au marché du travail.

Clarification de ses partenaires

À sa grande surprise, Díaz a demandé à l’aile socialiste de l’exécutif de clarifier « le périmètre, la portée » de la réforme qu’ils proposent. Surtout parce que son ministère travaille depuis mars avec les agents sociaux sur la base des mesures que le gouvernement a envoyées en Europe. « Jusqu’à présent, nous le faisions normalement chaque semaine », a-t-il défendu.

« Comme il y a, semble-t-il, un décalage dans le contenu, je voudrais qu’au sein du Gouvernement ils expliquent ce qu’ils pensent de la priorité des accords d’entreprise, de la validité des conventions collectives, ce qu’ils pensent de la sous-traitance ou de la mécanismes de flexibilité interne« , a soulevé. Bref, disons » quel est le problème concernant les emplois qui sont déployés.

« Il ne s’agit pas de méthodologie. La méthodologie que nous déployons est la même que il nous a conduit à conclure 12 grands accords sociaux », Diaz a défendu. À cet égard, il a souligné la nécessité d’établir clairement quels sont les objectifs des socialistes et de confirmer leur adhésion à l’accord de gouvernement et au pacte qu’il a conclu avec Sánchez. « J’insiste. Abrogons la réforme du travail, qui est dirigée par le président du gouvernement et que nous transmettons à la société espagnole que le gouvernement progressiste veut des modes de vie avec les gens à l’intérieur et avec qualité et travail à l’intérieur », a-t-il souligné.

Le mot du président

La porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, à son arrivée lors d’une cérémonie à l’Institut Cervantes de Madrid, a confié que tout au long de la matinée de ce mercredi le conflit que subit la coalition depuis près d’un an pourra être « résolu ». Et il a clairement indiqué qu’il ne partageait pas les déclarations de Diaz depuis Rome. « Ce n’est pas une question de contenu, c’est écrit. L’accord est écrit, il était dans l’accord de coalition et bien sûr c’est une question que dirige le président du gouvernement. « Rodríguez a réitéré que Pedro Sánchez a déjà promis de mettre fin à la réforme du PP lors de son investiture, en janvier 2020, c’est donc un « engagement » de lui qu’il a également reproduit à l’occasion de la clôture du 40e Congrès fédéral du PSOE.

Le ministre de la Politique territoriale a également influencé le besoin de « coordination » dans une réforme du tronc de la législature, et qui a été « mise en œuvre » dans d’autres mesures, comme la loi sur le logement ou les budgets généraux de l’État. « Nous ne parlons pas de quelque chose de différent qui n’a pas déjà été pratiqué au sein du gouvernement », a-t-il affirmé.