Díaz promet qu’en 2022 « le contrat ordinaire sera à durée indéterminée »

La deuxième vice-présidente et ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Díaz, a déclaré que 2022 commencera avec un nouveau réforme du travail et que l’Espagne aura « un modèle de relations de travail basé sur la stabilité de l’emploi », de telle sorte que le contrat ordinaire devrait être le contrat « stable et indéterminé ».

Díaz ha hecho estas manifestaciones durante el encuentro que Podemos Euskadi ha celebrado este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), bajo el lema ‘Miradas amplias’, en el que han abordado « los retos a futuro », junto a la militancia y la société civile.

Dans son discours, Yolanda Díaz a opté pour « élargir le regard » sur le monde du travail et a prévenu que le principal problème dans le monde est « l’inégalité et en Espagne la précarité ». « La temporalité est pratiquement la même depuis le premier gouvernement démocratique jusqu’à aujourd’hui, qui atteint 26%. Rien n’a été fait – pour y remédier – car c’est le modèle qui a été défendu », a-t-il déploré.

Dans ce contexte, il a souligné que « il est possible » de changer le modèle de relations de travail, qui est « pensée à partir des paramètres de la temporalité et de la précarité », et a choisi de se rapprocher de certains des modèles qui existent déjà dans l’Union européenne.

Comme il l’a défendu, pour le matérialiser, le contrat ordinaire doit être le contrat « stable et indéterminé ». « C’est ce que nous allons faire. Les relations de travail doivent être stables pour avoir une vie stable. 13% de travailleurs pauvres il parle très mal de nous », a-t-il dénoncé.

Díaz a fait valoir que cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de contrats temporaires, mais cela a influencé le fait que ces contrats doivent « s’occuper d’une cause et, si elle n’est pas remplie, cela aura des conséquences ».

Ainsi, il a affirmé que l’Espagne est en route vers « un modèle dans lequel le contrat est stable » et dans lequel il est possible d’avoir un contrat temporaire, mais qui répond à une cause. À son avis, la nouvelle réglementation permettra réduire la temporalité en « plusieurs points », ce qui permettra d’avoir un « modèle de relations de travail basé sur la stabilité de l’emploi ».

Après avoir défendu qu’il fallait démocratiser « les relations de travail et les entreprises espagnoles », le vice-président a fait un a également appelé les travailleurs à « rejoindre » syndicats et défendre ainsi « leurs droits collectivement ». « Le syndicalisme doit être défendu pour renforcer la démocratie. Nous avons besoin que les travailleurs soient organisés et que le syndicalisme soit fort. Ce n’est pas par hasard que l’extrême droite combat le syndicalisme », a-t-il averti.