Díaz travaille à l’intégration de nouvelles équipes pour construire sa candidature

01/03/2022 à 07:06 CET

Ana Cabanillas

Yolanda Díaz prépare le début de la nouvelle année avec son regard rivé sur le projet qu’elle aspire à construire pour le élections de 2023. Une fois l’accord sur la réforme du travail clôturé, et avec le défi de négocier sa validation et l’augmentation des Salaire Interprofessionnel Minimum Dans les semaines à venir, le vice-président du gouvernement travaille déjà sur les prochaines étapes pour jeter les bases de votre candidature, avec l’incorporation de nouvelles équipes qui abordent différents aspects du nouveau sujet politique, comme détaillé ce lundi par El Periódico de España.

Dans les semaines à venir, l’appel « processus d’écoute& rdquor;, dans lequel Díaz prévoit une tournée en Espagne et des centaines de rencontres avec des acteurs de la société civile et politique et des représentants de différents secteurs sociaux, économiques ou culturels. Le but est d’avoir un approximation aussi précise que possible des problèmes et des besoins existants, face à la construction d’un projet de pays pour la prochaine décennie.

Bien qu’il ait été prévu au départ de commencer ce processus d’écoute au cours de la nouvelle année, il a finalement été retardera au moins jusqu’en février en raison des négociations complexes qui restent à accomplir. De cette façon, le coup d’envoi « officiel » sera vraisemblablement après les élections de Castilla y León.

Nous pouvons déjà essayé de précipiter les temps du ministre du Travail également pour que ces élections soient le « premier arrêt » de sa plate-forme, mais Díaz a rejeté ces pressions en maintenant son propre calendrier. Donc les choses, bien que cela Janvier commencera les travaux pour organiser la candidatureCe ne sera qu’après ce rendez-vous avec les urnes que débutera le tour des rencontres et des déplacements. Le début de cette phase sera de toute façon officiellement annoncé pour l’habiller avec formalité.

Manque de moyens

L’objectif ambitieux d’établir un dialogue avec la société se heurte cependant de plein fouet à la manque de moyens financiers et de personnel que le vice-président du gouvernement a en ce moment. Sans parti à elle pour la soutenir sur le plan matériel et organisationnel, la dirigeante a jusqu’ici bénéficié du soutien d’organisations comme le parti d’Ada Colau, devenu sa principale marraine politique, ou encore ICV, le parti de Monica. Oltra, en en plus d’avoir l’excellent réglage de CCOO, ce qui lui donne des fenêtres de visibilité avec l’organisation d’actes participés par le galicien, qui parvient ainsi à se rapprocher d’une large base de la classe ouvrière.

Le manque de sa propre logistique a été épargné par différents acteurs, mais dans les mois à venir, vous aurez besoin de plus de mains et de têtes pour faire face à la complexité de votre entreprise. Jusqu’à présent, le le vice-président avait une petite équipe attachés au ministère du Travail, certains d’entre eux sont avec elle depuis le début de sa carrière politique dans l’arène nationale, et d’autres ont débarqué du parti des communes peu de temps après que Díaz a été nommé par Pablo Iglesias comme prochain chef de l’espace . C’est le cas de son directeur de cabinet, l’ancien député Josep Vendrell, ou de Rodrigo Amírola, l’un de ses principaux conseillers ; tous deux venaient du groupe parlementaire des communes du Parlement catalan, où ils travaillaient avec Jèssica Albiach.

L’arrivée de ces nouveaux tableaux complété le profil politique du leader, qui n’occupait jusqu’alors que le portefeuille du ministère du Travail et se concentrait davantage sur les aspects techniques. Depuis sa « promotion » à la vice-présidence, Díaz a pris davantage soin de son discours et a réussi à générer des attentes sociales fortes sur le projet qu’il aspire à construire en reléguant les partis au second plan et en marquant des distances avec Podemos, dont l’usure pourrait être un frein au niveau électoral. Un objectif qu’ils tiennent pour acquis, après des mois au cours desquels ils ont réussi à éviter des affrontements majeurs avec les dirigeants violets et ont lancé l’image du leader syndical, qui a été pendant des mois le leader le plus valorisé, selon le CIS.

Bien qu’ils aient été suffisants pour cette première phase, les moyens dont dispose la Galicienne se présentent comme limités face à la nouvelle étape qui s’ouvre dans son projet. Au début de l’année universitaire, un équipe réduite davantage axée sur les aspects du discours politique, à laquelle participent des profils de confiance du ministère, comme le secrétaire d’État à l’Emploi et à l’Économie sociale, Joaquín Pérez Rey, des conseillers comme Amírola ou Xaime Subiela ou la directrice de la communication, Virginia Uzal. Ce groupe a politiquement profilé le projet, et a conçu le lancement de certains messages clés, qui ont réussi à être étayés sans ouvrir de grandes blessures à Podemos.

Cependant, l’équipe est très limitée : Díaz compte actuellement le même nombre de conseillers qu’au ministère du Travail. Bien que la position du La vice-présidence lui donne droit à cinq conseillers supplémentaires, La vérité est que ces postes, qui jusqu’en mars dépendaient du ministère du vice-président de l’époque Pablo Iglesias, ont été abandonnés après le « transfert de portefeuilles » rattaché au ministère des Droits sociaux de Ione Belarra, sans que Díaz n’ait revendiqué ce « quota ». Ainsi les choses, l’équipe du vice-président multiplie les heures de travail pour accomplir les tâches du Gouvernement et en même temps traiter des aspects plus typiques de la candidature.

Développer des équipes

Ces derniers mois, Yolanda Díaz a pris des mesures pour étoffer les équipes humaines afin de faire décoller son projet. La vice-présidente a tenu de multiples rencontres avec des profils d’origines différentes à intégrer à son projet. Depuis que Díaz a officiellement annoncé en septembre son intention de lancer sa propre candidature, il y a eu produit une multitude d’offres au leader pour collaborer dans le projet; beaucoup d’entre eux avaient faisait partie du premier Podemos et ils avaient ensuite quitté la vie politique, d’autres étaient toujours au sein du parti, et d’autres étaient des profils éminents qui étaient jusqu’à présent restés en dehors de l’arène politique. Le vice-président est parti, presque involontairement, tisser un réseau de contacts que, dans certains cas, elles ont déjà eu lieu en réunion et qu’à terme, elles conduiront à de nouvelles manières de travailler dans l’espace.

Dans les semaines à venir, le travail sur la candidature devrait commencer, avec l’idée de configurer différentes équipes de travail composées de cadres qui, chacun de leur domaine, rameront pour avancer dans la configuration des différents aspects de la plateforme. , des questions plus purement organisationnelles, aux groupes spécialisés par domaines qui lui donnent une base discursive. L’objectif est d’élargir son profil au-delà des questions de travail et de lui donner un caractère global en tant que candidate, tout en faisant avancer certaines des grandes lignes de ce que sera la candidature.

Comme aux débuts de Podemos, les personnes qui formeront ces nouvelles équipes travailleront bénévolement pour cette cause, en la combinant dans de nombreux cas avec leurs emplois actuels, étant donné l’impossibilité d’être embauchées à la il n’y a toujours pas d’organisation ni de CIF propre, circonstance qui limite les déplacements du futur candidat. Cependant, cette somme de mains et de têtes au projet permettra à Díaz d’apporter de nouvelles idées dans la construction de sa candidature, en plus d’élargir son réseau et d’étendre ses liens avec différents territoires.

Lancer sans blessure

Le processus de construction n’a pas encore commencé, mais Díaz a déjà posé quelques-unes des principales bases de son projet ces derniers mois. L’un des principaux défis était lancer un message loin de Podemos et le discours traditionnel de la gauche et défenseur de l’indépendance des partis sans ouvrir trop de blessures dans cet espace.

Bien qu’il y ait eu ces derniers mois un certain malaise dans l’organisation Emmenée par Ione Belarra, le caractère conciliant de la vice-présidente et de son équipe a réussi à « faire décoller » l’idée sans désaccords évidents. Certaines apparitions de Pablo Iglesias dans les médias demandant une place pertinente pour Podemos dans le futur projet ont généré un certain bruit médiatique sur le futur rôle du parti, obligeant même le leader galicien à réagir.

Diaz, pour le moment, a atteint neutraliser ces pressions avec une stratégie basée sur l’évitement du dialogue à travers les médias et dans gardez votre propre calendrier, inconscients des différentes demandes des violets pour faire avancer les temps. Un plan avec lequel son équipe veut éviter l’usure et sauver le futur candidat de la polémique.