DICE a oublié d’ajouter une collision à certains bâtiments de Battlefield 2042, donc les joueurs s’y cachent

Parmi les nombreux bugs et problèmes techniques rencontrés par les joueurs dans Champ de bataille 2042 depuis la sortie, un en particulier peut être plus drôle que dérangeant.

Les cartes de Battlefield 2042 sont massives, bien plus grandes que même les plus grandes cartes de la série jusque-là. Cela a été fait pour prendre en charge 128 joueurs, mais a naturellement créé ses propres effets secondaires. D’une part, les cartes ont beaucoup d’espaces morts et des zones ouvertes sans couverture, car les joueurs voyagent entre les points de capture.

Cet accent mis sur la taille a laissé les bords des cartes moins détaillés, ou pire. L’utilisateur de Reddit, Darktoothone, a découvert que pour certains de ces domaines, DICE a peut-être même négligé d’ajouter des boîtes de collision. Cela signifie essentiellement que les bâtiments ne sont pas des objets 3D. En d’autres termes, les joueurs peuvent les parcourir à volonté comme s’ils n’existaient pas réellement.

Dans leur vidéo ci-dessous, nous pouvons voir que certains des gratte-ciel sur la carte Hourglass sont creux. Un pilote d’hélicoptère astucieux l’a même utilisé pour se cacher et attendre la réparation automatique.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Hourglass n’est pas la seule carte avec ce problème. Certains des gratte-ciel de Kaleidoscope présentent des problèmes similaires, tandis que d’autres heurtent simplement des véhicules lorsque des joueurs dans des véhicules aériens les coupent accidentellement.

La prochaine fois que vous perdez la trace d’un hélicoptère, vérifiez s’il se cache dans l’un de ces bâtiments sans collision. Consultez nos conseils Battlefield 2042 pour obtenir des conseils de gameplay vraiment utiles.