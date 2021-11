DICE corrige la floraison d’armes de Battlefield 2042 et nerf l’aéroglisseur dans le patch de demain

Pour la première fois depuis Champ de bataille 2042, DICE a rédigé une lettre aux joueurs pour récapituler ce qui a été fait ces premiers jours et proposer des plans plus concrets sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de correctifs et de fonctionnalités de retour au cours des prochaines semaines.

Le billet de blog est très long à lire, mais nous avons décidé de diviser les éléments les plus pertinents en histoires distinctes afin qu’elles soient plus faciles à digérer. La grande nouvelle est que le deuxième correctif de Battlefield 2042 est attendu demain, le 25 novembre. Bien que le journal des modifications complet ne soit publié que plus tard dans la journée, nous avons une très bonne idée de certains des correctifs qu’il apporte.

La note de mise à jour la plus intéressante concerne la déviation aléatoire des balles criminelles du jeu et la propagation des armes. DICE réduit cela sur toutes les armes lors d’un zoom avant (ADS) et d’un déplacement. Le patch améliore également la précision des tirs stationnaires et réduit la propagation des tirs en rafale et en rafale lors de la stimulation des tirs.

Enfin, sur le front du jeu de tir, le PP-29 SMG obtient une augmentation du recul vertical, ce n’est donc pas la seule arme qui vaut la peine d’être utilisée. Cela devrait le rendre moins efficace sur de longues distances.

La mise à jour de demain contient également son lot de correctifs de gameplay, notamment le bug qui empêche les joueurs d’être réanimés à proximité de certains objets/murs ou géométries. En ce qui concerne les réanimations, DICE met en œuvre un système de protection contre la réapparition qui devrait éliminer les cas où les joueurs sont bloqués dans un état abattu, incapables de réapparaître. Les réapparitions se produiront désormais lors d’un temps de recharge dans ces cas.

La menace de l’aéroglisseur LCAA et du MD540 Nightbird est également sur le point de prendre fin. L’aéroglisseur obtient une armure plus légère, des canons plus faibles et les dégâts d’éclaboussure du minigun du Nightbird ne devraient plus être énormes. Le drone Bad Company 2 est de retour, maintenant qu’il a été rééquilibré.

Ce sont toutes de bonnes corrections, et elles ne seront pas les dernières que le jeu recevra avant la fin de l’année.