DICE LA se rebaptise Ripple Effect

Le studio DICE LA d’EA a été renommé Ripple Effect.

Comme révélé dans un article de blog sur le site Web d’Electronic Arts, le changement de marque intervient 18 mois après l’annonce de l’arrivée du PDG de Respawn Entertainment, Vince Zampella, à la tête du studio basé à Los Angeles.

“Nous sommes si fiers de notre travail en tant que DICE LA et l’équipe DICE fera à jamais partie de notre ADN, mais au cours des huit dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses”, Ripple Effect a déclaré le directeur général Christian Grass.

« Nous sommes ravis de regarder vers l’avenir, d’élargir l’équipe et d’établir notre propre identité. »

Zampella a ajouté : « Le talent ici a une grande expérience dans la production de titres de haute qualité et le studio est prêt à créer des jeux encore plus incroyables à l’avenir. Avec un nouveau campus incroyable à venir à Los Angeles et des postes à distance disponibles, c’est le moment idéal pour envisager de nous rejoindre.”

DICE LA a été initialement fondée en 2013 sur les cendres du fabricant de médailles d’honneur Danger Close. Depuis sa création, il a fourni un support au principal studio DICE à Stockholm sur Battlefield 4, 1 et V.

DICE travaille actuellement sur Battlefield 2042, qui devrait être lancé en octobre de cette année. Ripple Effect gère principalement la partie service en direct de ce titre, ainsi qu’un autre projet non annoncé.

