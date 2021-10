DICE révèle le mode de jeu Hazard Zone pour ‘Battlefield 2042’

Battlefield 2042 semble être le plus grand jeu de tir cet automne, en particulier avec son nouveau mode Hazard, a révélé jeudi le développeur DICE.

Le mode Hazard est assez différent de la formule à grande échelle typique de Battlefield. Au lieu du chaos qui accompagne 128 joueurs en mode Conquête, le mode Hazard aura 32 joueurs (24 sur les consoles de dernière génération) répartis en huit équipes essayant de capturer des disques de données, puis s’éclipsant avant que quiconque ne vous trouve. L’objectif est d’éviter les conflits avec les équipes adverses lorsque cela est possible, ce qui est sauvage pour un jeu de tir à la première personne comme Battlefield.

Découvrez ci-dessous la révélation officielle du gameplay du mode Hazard de Battlefield 2042.

Chaque balle, chaque escarmouche et chaque décision compte.#Battlefield 2042 Hazard Zonehttps://t.co/ZuonaXhRyZ pic.twitter.com/baNmCkzGx5 – Champ de bataille (@Battlefield) 14 octobre 2021

« Vous commencerez chaque partie de Hazard Zone à l’écran Mission Area Briefing où vous verrez un aperçu de la zone de mission », a déclaré DICE dans un communiqué. « Ici, vous découvrirez quelles régions de la carte ont une probabilité plus élevée de rencontrer des lecteurs de données, des ennemis et des liaisons montantes, qui sont votre extension de communication avec le siège pour demander des appels. S’aventurer dans des zones où la probabilité d’ennemis est faible est probablement plus sûr, mais vous trouverez moins de lecteurs de données. Pour les grosses récompenses, vous devrez vous aventurer au cœur du danger et en ressortir vivant de l’autre côté.

DICE a poursuivi en expliquant que les joueurs doivent se coordonner avec leurs coéquipiers en choisissant le bon spécialiste et le bon équipement s’ils veulent réussir.

« Après vous être déployé sur la zone d’atterrissage, vous utiliserez un scanner unique à Hazard Zone pour rechercher les capsules abattues contenant les lecteurs de données », a déclaré DICE. « Vous devrez être prudent car de multiples obstacles mortels peuvent surgir à tout moment sur votre chemin. En plus des autres soldats No-Pat à la recherche de lecteurs de données, les forces d’occupation contrôlées par l’IA parcourront la carte et garderont les lecteurs de données, alors soyez prêt pour un combat. Mais attention : si vous tombez, vos coéquipiers ne pourront vous ramener que dans des circonstances particulières. »

Cela ressemble certainement à un changement bienvenu par rapport à une formule familière. Le mode Hazard n’était pas dans la récente bêta ouverte de Battlefield 2042, donc on ne sait toujours pas dans quelle mesure cela fonctionnera. Nous le saurons à coup sûr le 19 novembre lors du lancement du jeu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

