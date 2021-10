DICE Summit sera un événement physique l’année prochaine

Le DICE Summit est en passe de devenir un événement réel l’année prochaine.

L’organisateur, l’Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS), a annoncé que le spectacle aurait lieu du 22 au 24 février au Mandalay Bay Resort de Las Vegas. Comme d’habitude, le DICE Summit comprendra les DICE Awards.

L’année dernière, l’événement a été annulé en raison de problèmes liés au COVID-19. Le thème de l’émission de cette année est « Mieux ensemble », qui célébrera apparemment la façon dont la technologie aide à connecter les gens.

« Rien ne peut remplacer un rassemblement en personne pour montrer que nous sommes meilleurs ensemble alors que nous nous connectons et célébrons l’art et l’artisanat des jeux vidéo à DICE en février », a déclaré la présidente de l’AIAS, Meggan Scavio.

« Le Sommet 2022 nous donnera l’occasion de reconnaître les difficultés que nous avons rencontrées, de discuter des connexions virtuelles que nous avons cultivées et de vraiment célébrer notre résilience alors que nous réfléchissons aux incroyables réalisations que notre industrie a accomplies au cours de l’année écoulée dans des circonstances sans précédent. «

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72597/dice-summit-will-be-a-physical-event-next-year/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));