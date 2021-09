DICGC à payer jusqu’à Rs 5 lakh à ces titulaires de compte ; consulter la liste complète des banques, date limite pour déposer une réclamation

in

Les instructions nécessaires ont été données aux banques pour soumettre les réclamations dans les 45 jours après avoir obtenu la volonté des déposants de réclamer une assurance-dépôts.

Il y a de bonnes nouvelles pour les déposants bancaires dont les fonds sont bloqués dans certaines banques. La DICGC (Amendment) Act, 2021, qui a été notifiée dans la Gazette of India le 27 août 2021, est entrée en vigueur avec effet au 1er septembre 2021, pour les banques assurées en vertu de la DICGC Act, 1961.

En conséquence, la DICGC paiera aux déposants des banques assurées dans le cadre de All Inclusive Directions (AID) (avec des restrictions sur le retrait des dépôts), un montant équivalent aux dépôts en souffrance (jusqu’à un maximum de Rs 5 lakh seulement) dans un délai non dépassant 90 jours.

Si vous êtes l’un de ces déposants, vous devez soumettre une copie du format dans lequel la volonté de réclamer le montant du dépôt assuré doit être transmise. Il peut être noté que seuls les déposants qui ont donné leur consentement (selon le format) à la banque assurée seront payés conformément à l’article 18 A de la loi. Les déposants peuvent contacter lesdites banques et soumettre la déclaration de volonté et également mettre à jour tout autre document/information, si nécessaire par la banque, afin que leurs créances puissent être incluses par la banque dans la liste avant le 15 octobre 2021.

Les instructions nécessaires ont été données aux banques pour soumettre les réclamations dans les 45 jours après avoir obtenu la volonté des déposants de réclamer une assurance-dépôts.

La vérification et le règlement des créances sur présentation des banques de la liste précitée seront effectués dans les 45 jours suivants par la DICGC (29 novembre 2021).

Les banques placées sous AID

1 Adoor Co-Operative Urban Bank Ltd Kerala

2 Coopérative urbaine Bidar Mahila. Banque Ltd Karnataka

3 City Co-Operative Bank Ltd Maharashtra

4 coopérative hindoue. Bank Ltd, Pathankot Pendjab

5 Kapol Co-Operative Bank Ltd. Maharashtra

6 Maratha Sahakari Bank Ltd., Bombay. Maharashtra

7 Millath Co-Operative Bank Ltd Karnataka

8 Besoins de la vie Co-Operative Bank Ltd. Maharashtra

9 Padmashree Dr Vithal Rao Vikhe Patil Maharashtra

10 Banque coopérative populaire Ltd., Kanpur Uttar Pradesh

11 Coopérative du Pendjab et du Maharashtra. Bank Ltd. Maharashtra

12 Roupie Co-Operative Bank Ltd. Maharashtra

13 Shri Anand Coop. Bank Ltd., Pune Maharashtra

14 Coopérative urbaine de Sikar. Bank Ltd. Rajasthan

15 Banque Sri Gururaghvendra Sahakara Niyamitha Karnataka

16 La Mudhol Co-Operative Bank Ltd Karnataka

17 Mantha Urban Cooperative Bank Ltd. Maharashtra

18 Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank Ltd. Maharashtra

19 Banque coopérative de l’indépendance Ltd, Nashik Maharashtra

20 Deccan Urban Co-Operative Bank Ltd., Vijayapur Karnataka

21 Garha Co-Operative Bank Ltd., Guna Madhya Pradesh

Les banques ont été invitées à soumettre une liste de réclamations avant le 15 octobre 2021 et à mettre à jour la position au 29 novembre 2021 (avec principal et intérêts). Tous les dépôts non payés jusqu’au montant éligible (selon la liste mise à jour finale soumise avant le 29 novembre 2021) seront payés dans les 30 jours suivant la réception (c’est-à-dire avant le 29 décembre 2021).

En cas de faillite bancaire, les dépôts bancaires seront assurés jusqu’à Rs 5 lakh. Auparavant, la limite était de Rs 1 lakh fixée en 1993. L’augmentation de la limite de l’assurance-dépôts est conforme aux propositions du budget 2020. L’assurance-dépôts de Rs 5 lakh est applicable par déposant et par banque et, par conséquent, correspond à la somme du montant entre les succursales de la même banque. Les dépôts répartis entre les différentes banques seront donc assurés séparément.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.