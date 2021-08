Dichotomie des sentiments, comment choisir son camp ?

Étude de cas sur l’analyse de la chaîne Bitcoins (partie n ° 4)

Cette histoire est la dernière partie de l’étude de cas que j’ai écrite ; regarde les précédents…

Partie n°1 : On-chain a été révélateur, comment fonctionne l’argent intelligent ?

Partie n°2 : Comment ai-je gardé ma raison pendant la panique du temps de mai ?

Partie #3 : Cyclicité des paniques, comment chronométrer les accidents ?

Avant d’approfondir la discussion, je veux d’abord clarifier quelques termes, car ils sont importants pour une compréhension plus profonde du système.

Intérêts ouverts (O / I)

C’est la valeur totale des positions ouvertes sur un échange, maintenant cette position peut être longue ou courte. Ce qui dit le montant de l’effet de levier qui existe sur le marché.

Taux de financement

C’est la différence entre les marchés à terme perpétuels (futures qui n’expirent pas) et les prix au comptant. Quand il est positif, il y a des longs nets sur le marché et quand il est négatif, il y a des shorts nets sur le marché.

Cela ne signifie pas qu’un taux de financement négatif signifie que le marché est baissier, ce qui signifie que les acteurs du marché à effet de levier sont plus enclins dans une certaine direction que d’être baissiers si le taux de financement est négatif.

Mieux vaut avoir un taux de financement bas pour une meilleure action sur les prix sans reculs soudains.

Ainsi, les taux de financement nous indiquent dans quelle mesure le marché des produits dérivés s’étend du prix au comptant et l’intérêt ouvert nous indique dans quelle mesure l’action des prix actuelle est causée par l’effet de levier, ce qui nous donne une idée de la durabilité de l’action des prix dans le futur et de la force d’un taureau. ou prendre la course, c’est-à-dire la longévité de celui-ci.

Dans le dernier article, j’ai montré mon observation de la façon dont le prix a tendance à atteindre un plancher à exactement 17h30 IST, qui est également le moment où la session de New York commence. C’est un fait bien connu que la session asiatique est généralement baissière par rapport aux sessions occidentales, mais la précision du timing m’a surpris et a également renforcé ma confiance quant à son utilisation pour l’entrée chronométrée.

C’est enfin arrivé !

Comme je l’ai expliqué dans mon article précédent, j’ai vu une baisse dans la plage des 29k et comment j’étais prêt à le chronométrer également. En prenant des entrées autour du point 29k, mes indicateurs à court terme étaient baissiers, seulement ceux de 15 minutes. J’ai donc gardé ma patience jusqu’à ce que le prix atteigne le support au-dessus de 30k, et alors qu’il se situait autour de 31,5k à 32k, mes indicateurs de mi-tour ont fait une autre entrée, et mec, j’ai été surpris par le mouvement.

Ce mouvement m’a rappelé un mouvement sans précédent qui s’est produit le 19 mai et, comme alors, il y a beaucoup de similitudes entre eux.

Il y a eu une chute soudaine et massive de l’intérêt ouvert, c’est-à-dire du nombre d’ordres ouverts. C’est une indication que de nombreuses personnes sont liquidées en même temps.

De toute évidence, les traders de produits dérivés ont été expulsés du marché à découvert. C’est une observation importante que j’ai faite, que pour que quelqu’un gagne de l’argent sur ces marchés, il doit y avoir quelqu’un qui le perde. Avec les gros joueurs qui entrent sur les marchés, ce sont principalement les masses non qualifiées qui sont habituées à socialiser les pertes.

La différence entre les deux poignées était que les gens raccourcissaient le bitcoin sur celui-ci alors que, le 19 mai, ils étaient du côté long.

Le 19 mai, le taux de financement était clairement positif, c’est-à-dire que le marché des dérivés était haussier, alors que, dans cette contraction, il était clairement négatif, c’est-à-dire que le marché des dérivés était baissier.

Une autre différence importante est le type de garantie qui est utilisé pour l’effet de levier.

Cela montre le pourcentage de commerçants qui utilisaient des actifs cryptographiques comme garantie pour obtenir un effet de levier pour leurs transactions, qui a considérablement chuté par rapport au plus haut historique.

Alors que le nombre de personnes utilisant des pièces stables comme garantie a considérablement augmenté.

Je soupçonne qu’il y a 2 raisons pour ce changement soudain d’état d’esprit de la crypto sur marge à l’argent sur marge.

Premier Lorsque vous mettez des crypto-monnaies en garantie et achetez une position, vous pouvez le faire si le marché monte, car votre garantie et votre position sont gagnantes. Mais disons que le marché devient baissier et que vous commencez tous les deux à perdre de la valeur, dans un tel cas, selon le montant de l’effet de levier, votre position sera fermée et vous serez anéanti, et après un certain prix au comptant, votre garantie pourrait être vendue pour atténuer le risque de contrepartie.

Était-ce une énorme réduction de 31% de l’intérêt ouvert garanti de la BTC après la liquidation de panique du 19 mai ? Ainsi, pour se prémunir contre les futurs événements de règlement des cygnes noirs, les traders de produits dérivés ont commencé à passer aux garanties stables pour préserver la valeur de leurs garanties et ne pas être mis à l’écart.

En second lieu , il y a eu une augmentation de l’intérêt ouvert, comme indiqué ci-dessous.

Cette augmentation de l’intérêt ouvert est conforme à l’augmentation de l’intérêt ouvert stable avec marge de change, tandis que les OI de marge cryptographique ont considérablement diminué, tout cela avec un taux de financement de plus en plus négatif suggérant que les gens utilisaient des spreads de pièces stables car ils sont baissiers sur le marché .

Jusqu’à récemment, quand ils sont devenus haussiers, avec lesquels nous pouvons voir une augmentation de l’intérêt ouvert avec les marges cryptographiques.

Avec cela, il se pourrait qu’une augmentation des IO de marge en espèces suggère une trajectoire de marché baissière, où une augmentation des IO de marge crypto suggère une hausse du marché du point de vue d’un trader.

Vous devez comprendre que ces scénarios trop étendus surviennent lorsque le marché va à l’encontre de la majorité des participants, et vous pouvez également en tirer profit en pariant contre eux.

Savez-vous ce qu’est un marché haussier ?

Voir le succès d’entrées aussi précises et de mouvements massifs me rend heureux, mais en même temps, il y a eu des gens qui ont beaucoup perdu en ces temps.

Les gens essaient de jouer gros avec les petites fluctuations des marchés, oubliant que le gros de l’argent n’était pas dans les fluctuations individuelles mais dans le mouvement principal.

Cela ne devient pas un marché baissier car le marché a pris le temps et n’a pas encore bougé. Le marché ne les bat pas. Ils se battent parce que même s’ils ont un cerveau, ils ne peuvent pas rester immobiles.

Pour moi, je ne pense pas qu’on puisse saisir toutes les fluctuations. Ainsi, dans un marché haussier, votre jeu consiste à acheter et à conserver jusqu’à ce que vous pensiez que le marché haussier touche à sa fin, en fonction des périodes dans lesquelles vous souhaitez jouer. Cela étant dit, il est toujours conseillé de conserver 15 à 20 % de cet actif même à la sortie au cas où la prochaine fluctuation attendue serait manquée.

Vous devez utiliser votre cerveau et votre vision pour le faire, sinon mon conseil serait aussi idiot que de vous dire d’acheter pas cher et de vendre clair.