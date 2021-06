D’ici juillet ou début août, aura suffisamment de vaccin COVID-19 pour inoculer 1 cr personnes par jour: Centre

Il a déclaré que le taux de positivité est inférieur à 5% dans 344 districts et 30 États ont signalé une baisse des cas actifs de COVID-19 depuis la semaine dernière.

Le Centre a déclaré mardi que d’ici juillet ou début août, il y aurait suffisamment de vaccin COVID-19 pour inoculer un crore de personnes par jour.

Il a également déclaré que le mélange de vaccins n’est pas un protocole jusqu’à une mise à jour ultérieure et qu’il n’y a pas de changement dans le calendrier des vaccins à deux doses Covishield et Covaxin.

Spécifiant les normes pour l’ouverture des districts, le Centre a déclaré que le taux de positivité de Covid devrait être inférieur à 5% pendant une semaine, que plus de 70% de la population vulnérable devrait être vaccinée et que la communauté devrait s’approprier la mise en œuvre d’un comportement approprié à Covid.

Il y a également eu une baisse de près de 69% des cas de Covid depuis le pic enregistré le 7 mai, a indiqué le Centre.

