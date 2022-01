Dick Carson, légende de la « Roue de la fortune », est décédé à 92 ans

Dick Carson, le frère cadet de Johnny Carson et réalisateur de télévision prolifique, est décédé le mois dernier. Sa mort a été annoncée dimanche. Il avait 92 ans. Carson a réalisé des milliers d’épisodes de Wheel of Fortune sur deux décennies.

Carson est décédé le 19 décembre 2021, après une brève maladie. Sa mort a été annoncée par sa famille par l’intermédiaire du publiciste Charlie Barrett, rapporte Variety. Carson laisse dans le deuil son épouse depuis 43 ans, Karlyn Carson; ses fils Douglas et Christopher; sa fille Kathleen Ann Tucker ; trois petites-filles ; son arrière-petite-fille; et sa belle-sœur, Alexis Carson.

(Photo : Banque de photos Bob Ganley/NBC/NBCU)

Carson est né le 4 juin 1929 à Clarinda, Iowa, le plus jeune de trois enfants. Il a commencé sa carrière de radiodiffuseur à la radio du Nebraska avant de rejoindre la filiale de NBC à San Diego. Il gravit lentement les échelons de la télévision locale et déménagea à Los Angeles en 1960 pour diriger des émissions pour enfants.

Quelques mois seulement avant que Johnny ne reprenne le Tonight Show, il a recommandé à son jeune frère de se joindre à l’émission à New York. Il a dirigé des segments de talent musical et a également joué dans des sketchs. Après sept ans dans The Tonight Show, Carson est retourné en Californie, où il a réalisé l’émission de variétés de Don Rickles, ainsi que des épisodes de Get Smart et The Sammy Davis Show.

En 1972, Carson a commencé à diriger The Merv Griffin Show. Il a été étroitement associé à Wheel of Fortune, réalisant des épisodes pendant 22 ans. Carson a remporté des Emmys pour avoir réalisé The Merv Griffin Show en 1974, 1983 et 1985, et a remporté des Emmys pour Wheel of Fortune en 1986 et 1997. Il a pris sa retraite en 1999.

En 2015, Carson a déclaré à la Director’s Guild of America que son frère aîné n’avait aucun problème avec lui pour diriger son rival, Griffin. « Je pense que Merv aimait avoir le frère de Johnny Carson là-bas », a déclaré Carson. « Mais d’abord j’ai appelé Johnny et je lui ai dit : ‘John, tu ne vas pas croire [this], je viens de recevoir un appel des gens de Griffin pour diriger son émission, en face de vous. Et comment cela vous affecte-t-il ou comment, qu’en pensez-vous ?’ Il a dit : « Hé, c’est le travail », parce qu’il avait été plusieurs fois au chômage au début. ‘C’est du travail.' »

Johnny a animé The Tonight Show de 1962 à 1992 et a remporté six Emmy Awards. Il est décédé en 2005 à l’âge de 79 ans.