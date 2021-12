Dick Durbin appelle l’administrateur de Biden, DOJ Over Guantanamo Bay

Président de la commission judiciaire du Sénat Dick Durbin (D-IL) a réprimandé l’administration Biden et le ministère de la Justice pour ne pas avoir pris de mesures plus importantes pour fermer Guantanamo Bay.

Durbin a dirigé une audience mardi pour parler de la fermeture de la prison militaire, et le comité était prêt à entendre les témoignages à ce sujet de nombreuses personnalités militaires et fonctionnaires. Alors que Durbin a plaidé pour la fermeture de l’installation dans ses remarques liminaires, il a expliqué comment lui et le sénateur Patrick Leahy (D-VT) a envoyé le président Joe Biden une lettre il y a des mois exhortant un certain nombre de mesures clés pour y arriver.

« Pour y parvenir, il faudra un leadership fort et efficace de la Maison Blanche, ainsi qu’un envoyé spécial du Département d’État pour négocier des accords de transfert pour les détenus qui ne sont pas inculpés de crimes », a déclaré Durbin. « Et cela exigera une action rapide et décisive du ministère de la Justice, qui n’a pas encore mis ses positions juridiques en conformité avec l’appel du président à fermer Guantanamo. »

Durbin a poursuivi en disant qu’il était «déçu» d’annoncer que «le président et le procureur général n’ont pas encore répondu à mes lettres. Et je suis déçu que l’administration ait refusé d’envoyer un témoin témoigner lors de l’audience d’aujourd’hui sur la façon dont ils travaillent pour fermer Guantanamo.

« Je vais continuer à faire pression sur cette administration pour qu’elle agisse et mette fin à cette injustice », a déclaré Durbin. Les délais de fermeture de cette installation ne sont pas bon marché en termes de réputation et de trésorerie. Chaque jour, Guantanamo reste ouvert, des dommages sont causés à notre réputation morale et à notre crédibilité, affaiblissent notre sécurité nationale et gaspillent l’argent des contribuables… Guantanamo n’a pas rendu justice aux familles qui le méritent le plus.

