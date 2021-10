Dick Durbin fait l’expérience directe de la violence armée à Chicago ; Lightfoot exhorté à déclarer une «urgence de sécurité publique»

Le sénateur américain Dick Durbin, D-Ill., a déclaré vendredi qu’il était récemment devenu le dernier démocrate à avoir une expérience trop proche pour le confort de la criminalité urbaine.

L’épreuve du sénateur de 76 ans le week-end dernier a incité David Axelrod, ancien conseiller principal de l’ancien président Barack Obama, à appeler le maire de Chicago Lori Lightfoot, une collègue démocrate, à déclarer une “urgence de sécurité publique” dans la troisième plus grande ville des États-Unis. .

“Samedi soir dernier”, a déclaré Durbin aux journalistes, “ma femme et moi sommes allés manger au centre-ville de Chicago avec un autre couple – plusieurs couples – et nous rentrions chez nous sur Lake Shore Drive vers 22 heures samedi soir.

Soudain, “j’ai entendu un bruit sec”, se souvient Durbin, selon WBBM-TV de Chicago. “Je ne savais pas ce que c’était. Le conducteur de la voiture a dit : ‘Ce sont des coups de feu.’ Il s’est avéré que c’était la voiture à côté de nous.

UN GARÇON DE 8 ANS DANS LA RÉGION DE CHICAGO TUÉ DANS UNE TIR EN ROUTE À L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON

“Le conducteur [of the other car] se penchait par la fenêtre et tirait en l’air », a poursuivi le sénateur. « Il aurait tout aussi bien pu nous tirer dessus.

« Il aurait pu tout aussi bien nous tirer dessus. – Le sénateur américain Dick Durbin, D-Ill.

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., prend la parole à Capitol Hill, le 15 octobre 2020. (Associated Press)

“Malheureusement”, a-t-il ajouté, “c’est ce qui arrive trop souvent”.

Durbin et sa femme sont indemnes. Mais l’expérience de la sénatrice est survenue un peu plus de deux mois après qu’une ancienne collègue démocrate – l’ancienne sénatrice américaine Barbara Boxer de Californie – a été attaquée et volée de son téléphone portable à Oakland, en Californie.

Lors de cet incident, Boxer, âgée de 80 ans, a été poussée dans le dos alors que l’agresseur s’emparait de son téléphone, puis sautait dans une voiture en attente, selon une publication sur les réseaux sociaux de son bureau à l’époque.

UN OFFICIER DE POLICE DE CHICAGO EST ABATTU PLUSIEURS FOIS, DIT QU’ELLE VOIT : ” JE REVIENS BIENTT “

Les conseils d’Axelrod

Réagissant à l’histoire de Durbin, l’ancien conseiller d’Obama, David Axelrod, a déclaré que le maire de Chicago Lightfoot devrait envisager de faire “ce que les maires n’aiment pas faire”, selon FOX 32 de Chicago.

David Axelrod (.)

Axelrod a déclaré que Lightfoot devait admettre que le problème de la violence armée à Chicago est “plus que ce que nous pouvons gérer ici au gouvernement de la ville”, et a suggéré que les électeurs pourraient blâmer le maire si les fusillades ne sont pas efficacement résolues avant qu’elle ne cherche à être réélue en 2023.

Il a conseillé à Lightfoot de former des partenariats avec des entreprises locales, d’embaucher plus de détectives et d’encourager plus de membres du public à se manifester en tant que témoins pour aider à réduire la criminalité, a rapporté FOX 32.

Le maire Lori Lightfoot prend la parole à Chicago, le 23 juillet 2020. (.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous n’avons pas besoin d’une seule idée, nous devons tout faire simultanément”, a déclaré Axelrod.

Chicago a vu le nombre de meurtres augmenter de 56% en 2020 et enregistre des chiffres plus élevés cette année, selon les chiffres du FBI, a déclaré Axelrod à FOX 32.

Fin septembre, Lightfoot a dévoilé un plan budgétaire de 16 milliards de dollars qui prévoit de porter les dépenses de la police à 1,9 milliard de dollars, contre 1,7 milliard de dollars cette année, a rapporté le Chicago Tribune.