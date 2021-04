Dick Van Dyke, 95 ans, distribue des liasses d’argent à des demandeurs d’emploi en difficulté ⋆ .

Dick Van Dyke est une légende absolue (Photo: Coleman-Rayner)

Dick Van Dyke s’est avéré être un ange absolu sur Terre après avoir été aperçu en train de distribuer des liasses d’argent à des demandeurs d’emploi en difficulté.

La légende de Mary Poppins n’aurait pas été jugée pour avoir mis les pieds sur terre pour la journée, mais au lieu de cela, il a choisi de se rendre à la Bourse du travail communautaire de Malibu sur Civic Center Way pour accomplir ses bonnes actions.

Le centre est une organisation à but non lucratif qui aide les habitants à trouver des emplois de jour dans la région et il semble que Dick était plus qu’heureux de participer, bien qu’il soit à haut risque de coronavirus à l’âge de 95 ans.

Au milieu des courses autour de Malibu, Dick s’est arrêté au centre, s’est garé à l’extérieur, a baissé sa fenêtre et a commencé à distribuer des liasses d’argent aux demandeurs d’emploi qui faisaient la queue pour trouver un emploi.

On ne sait pas si les demandeurs d’emploi étaient au courant de la célébrité de Dick, mais ils étaient sans aucun doute incroyablement reconnaissants de ce geste aimable.

Les taux de chômage ont monté en flèche aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus et Business Standard rapporte que les demandes de chômage sont passées à 719000.

L’acteur a surpris les demandeurs d’emploi par sa générosité (Photo: Coleman-Rayner)



Dick est passé au centre en faisant des courses (Photo: Coleman-Rayner)



La star de Mary Poppins continue de défier ses 95 ans (Photo: .)

Dick, qui est toujours actif dans ses années âgées, a ensuite été aperçu en train de faire ses propres achats chez CVS et a même poussé son propre chariot en sortant du magasin.

L’acteur, né dans le Missouri, est surtout connu pour son rôle de ramoneur Bert dans le classique pour enfants de 1964 Mary Poppins, dans lequel il a joué aux côtés de Julie Andrews.

Il est également connu pour les films Chitty Chitty Bang Bang, What A Way To Go, The Morning After, The Dick Van Dyke Show aux côtés de Mary Tyler Moore et The Carol Burnett Show.

Dick a été marié deux fois; d’abord à Margie Willett de 1948 à 1984, puis à sa femme actuelle Arlene Silver, avec qui il s’est marié en 2012.

Il est père de cinq enfants et de cinq petits-enfants.

