Dick Vitale prévoit d’appeler des jeux pendant la chimio, « Ma meilleure médecine de toutes »

@DickieV / Twitter

Dick Vitale dit que le cancer n’entravera pas sa passion pour les cerceaux universitaires – expliquant dans une vidéo émouvante qu’il envisage toujours d’appeler des jeux malgré les traitements de chimiothérapie.

Le diffuseur légendaire a révélé son diagnostic de lymphome plus tôt cette semaine – et a déclaré mercredi qu’on lui avait prescrit des stéroïdes et six mois de chimio pour tenter de l’éradiquer.

Mais, Dickie V – qui commente les matchs depuis les années 1970 – a clairement indiqué qu’il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour rester en ondes pendant le processus de traitement.

« Ils vont essayer de planifier la chimio pour que je puisse être libre de faire quelques matchs », a déclaré Vitale. « Ce que je dois faire – c’est mon meilleur médicament de tous. »

L’homme de 82 ans dit qu’il a été submergé par la quantité d’amour qu’il a reçu depuis l’annonce de son diagnostic … a failli fondre en larmes tout en remerciant tout le monde pour leur soutien.

« Je vais le battre parce que j’ai une excellente équipe », a déclaré Vitale. « Grande famille, ma deuxième famille ESPN, tous mes collègues ont été si gentils et si bons et j’ai une excellente équipe de médecins qui sont tous impliqués. »

Il a ensuite garanti qu’il gagnerait sa bataille contre la maladie … ajoutant: « Amenez cela à la banque. Il n’y a aucun doute dans mon esprit. »

Guéris-toi bientôt, Dickie !