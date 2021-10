Dick Vitale révèle un diagnostic de cancer, 2e forme en quelques mois

Diffuseur légendaire de cerceaux universitaires Dick Vitale vient de révéler qu’il a de nouveau un cancer… quelques mois seulement après avoir vaincu une autre forme de la maladie en août.

« Pour la deuxième fois en quelques mois, on m’a diagnostiqué une forme de cancer », a déclaré lundi Dickie V.

« En raison de certains symptômes que j’ai eu ces dernières semaines, j’ai subi des tests et les médecins ont maintenant confirmé qu’il s’agissait d’un lymphome. »

L’homme de 82 ans affirme que les professionnels de la santé ne croient pas que le lymphome soit lié au cancer de la peau pour lequel il a subi plusieurs interventions chirurgicales en août.

« Ce qui est évident, c’est que le plan de traitement de ce lymphome va être beaucoup plus difficile, et dans les deux cas, la détection précoce a joué un rôle important dans la gestion des cancers. »

Le grand ESPN dit qu’il fera six mois de chimiothérapie et traitera son lymphome avec des stéroïdes – et, une bonne nouvelle… « Les experts médicaux me disent qu’il a un taux de guérison de 90 pour cent », a-t-il ajouté.

« Ils disent que je peux continuer à travailler, donc je devrai gérer mon horaire de travail en fonction de mon horaire de chimio, car ils surveilleront les résultats de mes tests en cours de route. »

Dickie V dit que la détection précoce est la clé pour obtenir un traitement contre la maladie mortelle… quelque chose qu’il a appris en travaillant avec la Fondation V.

« Si vous me voyez, s’il vous plaît, donnez-moi un coup de poing et dites une prière pour que je puisse revenir de 82 ans pour agir comme si j’avais 12 ans. Merci beaucoup pour votre amour. »

Prières haut!!!