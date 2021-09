Le bloc du FBI de la saison télévisée 2021-2022 sur CBS sera diffusé le mardi 21 septembre avec la première de la saison 4 du FBI à 20 h HE, la première de la saison 3 de Most Wanted à 21 h HE et la première de la série International à 22 h HE. Most Wanted et International changeront de place après le croisement, l’équipe Fly du FBI en Europe prenant le relais à 21 heures et les poursuites toujours sombres des Most Wanted revenant à l’endroit Most Wanted à 22 heures.