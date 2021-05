Dick Wolf FBI Show dépeint le tueur de flic comme un “ héros populaire ”, “ juste ” ⋆ .

Avant même le début de l’épisode du 4 mai du super producteur Dick Wolf’s FBI: Most Wanted, «Criminal Justice», nous savions que ce serait encore une autre émission sur le thème de Black Lives Matter.

La description officielle de l’épisode disait: «Lorsqu’un jeune homme tire accidentellement sur un flic en état de légitime défense et s’enfuit, les membres de l’équipe se retrouvent dans un dilemme moral sur la meilleure façon de rendre justice.»

En réalité, James «JJ» Johnson (Gbenga Akinnagbe) tue l’officier Brain Granger (Isaac Beauchamp) en peignant au pistolet la voiture de l’officier devant son domicile pour dire «ASSASSIN». Alors que Granger sort son arme pour enquêter, Johnson lui saute dessus et les deux se battent. Johnson attrape l’arme et abat le flic. «Je pensais qu’il allait me tuer», dit-il avant de s’enfuir pendant que le flic meurt dans les bras de sa femme. Tout cela se produit juste à l’ouverture.

Nous découvrons rapidement que la raison pour laquelle Granger était considéré comme un «meurtrier» et que Johnson devenait un «héros» pour l’avoir tué, c’est parce que Granger avait tiré et tué un homme noir nommé Nasir Mill lors d’un arrêt de la circulation alors que Mills était sorti de sa voiture et est allé donner son téléphone portable à sa fille. Comme il s’agit de la télévision, il a été démontré que l’agent Granger avait clairement tort, tirant à mort de manière agressive et inutile sur un père non armé, puis il n’a pas été inculpé par le procureur spécial.

Pratiquement chaque scène de l’épisode a des teintes raciales, même les responsables de l’application de la loi ne sont pas d’accord sur la culpabilité de Johnson. Il y a des spéculations et des conclusions hâtives sur ce qui s’est passé entre Granger et Johnson parmi l’équipe du FBI appelée pour retrouver Johnson avant que l’agent principal, Jess LaCroix (Julian McMahon), leur dise de «composer le plus bas».

Au cours de l’enquête, les agents Kenny Crosby (Kellan Luntz) et Hanna Gibons (Keisha Castle-Hughes) s’entretiennent avec une jeune femme qui avait doxxed Granger. Les écrivains ont pu insérer autant de plaintes raciales dans une scène grâce à un jeune militant étudiant en colère:

Doxxer: J’ai payé dix dollars et j’ai trouvé l’adresse de Granger en ligne. Est-ce illégal? Gibson: Non, mais étant donné les circonstances, vous mettez la vie d’un officier en danger. Doxer: Et ces circonstances? La dernière fois que je suis allé au centre-ville, les flics m’ont arrêté. Par moi-même, 2h30 du matin. C’est une bonne chose que mon père m’avait donné, à moi et à mes sœurs, «Le discours» sur la conduite en noir. Avez-vous déjà entendu “The talk”? Quand vous aviez 13 ans, monsieur le policier blanc? Crosby: Ecoutez, il y avait ce flic trop zélé dans le quartier où j’ai grandi. Nous avons aussi appris à garder nos distances. Doxxer: Aviez-vous peur qu’il vous tue? Je ne vais pas perdre le sommeil parce que j’ai déjoué Granger. Je suis désolé pour sa femme, mais c’est lui qui a tiré sur Nasir Mills quatre fois devant sa fille. Crosby: Donc tous les flics sont mauvais. Jusqu’à ce que vous en ayez besoin, non? Doxxer: Ce n’est pas ce que j’ai dit. C’est le système qui est raciste. Partout dans ce pays, les flics ont un seul travail: éloigner les gens comme moi des gens comme vous. Ensuite, ils utilisent nos quartiers noirs comme centres de profit. Rédigez un tas de citations boiteuses, augmentez les amendes avec intérêts et pénalités. Lorsque vous ne vous présentez pas à une date d’audience dont vous ne connaissez même pas l’existence, un mandat d’arrêt est émis. Ce petit ticket de circulation inoffensif vous fait perdre votre emploi. Et ne me lancez même pas dans la redlining hypothécaire. Gibson: Nous trouvons donc mieux James Johnson que le PD de Buffalo. Doxxer: Je ne sais pas où il est, et je ne vous le dirais même pas si je le savais. Je pense que ce type a fait quelque chose de juste. Au fait, la raison pour laquelle je me suis fait arrêter au milieu de la nuit? Ma plaque d’immatriculation était trop sale. Je dois partir. J’ai cours.

Un thème tout au long de l’épisode est que Johnson est «un héros» et «un justicier». Il est même à la mode sur Twitter en tant que tel, les utilisateurs disant: “Ce flic a eu ce qu’il méritait.” Un journaliste dit qu’il est devenu «un héros populaire» lorsqu’elle interroge le chef du FBI. Du couple d’adolescents qui deviennent complices de Johnson au début de l’épisode, à un jeune noir qui offre son aide non sollicitée à Johnson dans le bus, il est considéré comme juste.

Lorsque les agents rattrapent le jeune couple, le garçon proclame: “Ce n’est pas la faute de JJ si le système est foutu. C’est un gars sympa, alors, oui, nous l’avons un peu aidé. Les jeunes ne peuvent pas imaginer qu’ils sont en fait arrêtés, bien qu’ils aient reconnu un crime, l’adolescente protestant, “Tout le monde dit qu’il n’a rien fait de mal!

Même certains des agents impliquent que Johnson est justifié après avoir appris que quelqu’un a incendié la voiture du procureur spécial qui a refusé d’accuser Granger de la mort de Mills. Quelqu’un avait publié une image, complétée par «#JusticeforJJ».

LaCroix: C’est la voiture spéciale du procureur. Gibson: Oui, incendié dans son allée à 3 heures du matin la nuit dernière. Crosby: Alors on a des imitateurs maintenant? Vous pensez que Johnson est un héros? Ortiz: Cela me rappelle OJ Simpson. Mes pop m’ont emmené sur un pont sur la 405 pour regarder la poursuite. Des centaines de personnes là-bas. Lorsque ce Bronco blanc est arrivé, les gens ont commencé à applaudir comme s’il cassait des plaqués à l’USC. LaCroix: Eh bien, Johnson peut être un héros dans certains quartiers, mais il est toujours un fugitif. Notre travail consiste à le faire venir et à laisser le système faire son travail. Barnes: Le même système qui a disculpé Granger? Ortiz: Si Johnson se rend, il pourrait avoir une chance de peine de prison minimale. Gibson: Je suis avec Sheryll. Pourquoi devrait-il penser qu’il peut se faire une bonne idée à Buffalo? LaCroix: Très bien, restons sur le point. Il ne fait aucun doute que Johnson ressent sa puissance. Il a décidé de faire une déclaration la nuit où il a tué Granger. Maintenant, il a un public et il a un projecteur. Barnes: Ce qui le rend plus susceptible de monter la barre. La Croix: Eh… Pas forcément. Si je suis Johnson, je pense que tout cela empire. Je suis fatigué de courir. On devrait peut-être lui jeter une bouée de sauvetage. Isobel: Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour amener cela à une résolution pacifique, et nous demandons l’aide du public pour ce faire. Journaliste 1: Comment pensez-vous que cela se produise lorsque Johnson est devenu un héros populaire? Isobel: Je ne suis pas d’accord avec cette caractérisation. Journaliste 2: Mais n’est-il pas vrai que vous avez des suspects en garde à vue qui l’ont aidé à échapper à la capture? Isobel: Deux adolescents qui se sont mis en travers de leur tête. Mais je voudrais faire un appel directement à James Johnson. M. Johnson, je ne tolère pas vos actions, mais il y a une longue histoire de fusillades impliquant des officiers dans ce pays. Non, laissez-moi être franc ici. Homicides perpétrés par une poignée de policiers contre des personnes de couleur. C’est inacceptable pour le Bureau et il faut que cela cesse. Je vous exhorte à vous rendre. Obtenez un avocat et faites valoir votre défense devant un tribunal.

Rappelez-vous comment la description de l’épisode qualifiait Johnson de «jeune homme [who] tire accidentellement sur un flic en état de légitime défense. Johnson a même dit à haute voix: «Je pensais qu’il allait me tuer» avant qu’il ne quitte Granger pour mourir. En gros, c’est une victime. Du système, du racisme, de la brutalité policière, vous l’appelez.

Mais ensuite Johnson publie une vidéo de lui-même qui est diffusée, où il chante un air beaucoup plus en colère et enflammé:

LaCroix: Hanna, allume les infos. Johnson: Je fais ça au cas où quelque chose m’arriverait. Tout d’abord, je ne voulais pas blesser cet officier. Je – j’essayais juste d’envoyer un message, d’étiqueter sa voiture, puis l’homme est sorti en train de tirer, et je me suis défendu. Ils disent que je suis un «fugitif de la justice». Je suppose que c’est vrai. La même justice qui a fait torturer George Floyd à mort par un flic pendant que trois autres policiers se tenaient debout et ne faisaient rien. La même justice qui a traqué Walter Scott et lui a tiré dans le dos! Il y a tellement de noms, je ne me souviens même pas! Puis j’ai vu Nasir Mills, à huit pâtés de maisons de chez moi. Et quand la loi n’a rien fait? Je savais qu’il était temps de se réveiller. Il est temps de faire quelque chose. Pour laisser sortir toute cette rage. J’avais besoin de faire savoir à la famille de Nasir que nous n’oublierons jamais ce qu’ils lui ont fait. Suis-je désolé pour la façon dont cela s’est passé? Je vous ferai savoir quand j’aurai fini. Newcaster: Et voilà. James Johnson– Barnes: Ils disent que l’équipe juridique de Johnson l’a envoyé à tous les principaux médias.

Johnson semble également beaucoup moins comme «un gars sympa» quand il se présente plus tard au domicile du détective Jerry Solano et prend en otage le détective Jerry Solano, qui avait piégé son frère sur des accusations de drogue qui l’ont envoyé en prison. Naturellement, il y a des piqueteurs qui défilent dans le quartier avec des pancartes et des slogans de «justice» au moment où les agents et les policiers arrivent sur les lieux pour la confrontation finale.

Pendant le bras de fer, l’agent Barnes, qui est noir et avait auparavant admis avoir été ému par l’affaire parce que «la police brutalisait mon peuple depuis 400 ans», a téléphoné à Johnson. Elle s’excuse pour l’histoire raciale du FBI, «Ce que Hoover a fait dans les années 60 était méprisable. Mais nous essayons de comprendre les erreurs du passé et de faire amende honorable. »

En fin de compte, Johnson est rassuré que le FBI peut garantir sa sécurité et il se rend pacifiquement aux acclamations et aux chants de “Justice!” Espérons simplement que ce genre de justice justicière et de culte des héros fugitifs reste un fantasme libéral éveillé à la télévision.

