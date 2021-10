Dickey Betts dénonce le traitement injuste des musiciens avant la cérémonie du Temple de la renommée du rock and roll

Crédit photo : Brian Hineline

Avant la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame ce week-end, Dickey Betts dénonce le traitement injuste des artistes pour les pièces de théâtre diffusées.

« Ce week-end, alors que nous célébrons l’intronisation d’artistes légendaires au Rock and Roll Hall of Fame, il convient de rappeler que les créateurs de musique ne sont toujours pas payés par la radio AM/FM lorsque leurs chansons sont diffusées en direct », a déclaré Dickey Betts dans un communiqué de presse. « C’est juste faux. »

« Alors que nous nous levons et applaudissons la carrière des artistes vedettes, nous devrions également profiter de ce moment pour défendre les créateurs de musique qui ne sont pas équitablement rémunérés pour leur travail. Les grandes entreprises médiatiques amassent des milliards de dollars en publicité et refusent pourtant de payer un centime aux artistes lorsque leur musique est diffusée. L’American Music Fairness Act est devant le Congrès et rectifierait ce tort. »

« Alors que nous célébrons notre culture musicale diversifiée, nous devrions faire ce qu’il faut pour les artistes derrière la musique et les payer pour leurs contributions », conclut Betts. Betts est l’un des membres fondateurs du Allman Brothers Band, qui profite toujours d’importantes retombées sur les stations de rock classique à travers les États-Unis.

L’American Music Fairness Act est devant le Congrès et changerait cela, obligeant les stations de radio à rémunérer les artistes lorsque leurs chansons sont diffusées. Les représentants Darrell Issa (R-CA) et Ted Deutch (D-FL) ont présenté l’AMFA pour rectifier le refus des sociétés de radio de payer les artistes.

Les stations de radio terrestres américaines ne sont pas tenues de rémunérer les artistes interprètes ou exécutants lorsqu’ils diffusent de la musique. La législation comprend une exemption spécifique pour les petites stations de radio qui gagnent moins de 1,5 million de dollars par an, les obligeant à ne payer qu’une redevance annuelle nominale (500 $/an) pour diffuser autant de musique qu’elles le souhaitent. Les grandes entreprises de radiodiffusion seront tenues de verser des redevances aux artistes, tout comme elles le font déjà aux auteurs-compositeurs.

Par une marge de 2-1, les Américains pensent qu’il est injuste que les artistes ne soient pas rémunérés lorsque leur musique passe à la radio traditionnelle. Et 60% déclarent qu’ils n’étaient pas au courant que c’était le cas et ce depuis des années.

Vous voulez en savoir plus sur l’American Music Fairness Act ?