Dickies et Fred Segal s’associent sur Pop-up – WWD

Dickies fait son entrée chez Fred Segal.

La marque de vêtements de travail basée à Fort Worth, au Texas, s’est associée à Fred Segal pour ouvrir une boutique éphémère de 1 500 pieds carrés dans son magasin phare de Sunset Boulevard. La boutique Fred Segal x Dickies Loves LA marque la première entrée de Dickies dans un espace de magasin physique en Californie.

La boutique ouvre ses portes aujourd’hui et restera ouverte jusqu’au 15 août. Elle propose cinq des styles les plus populaires de Dickies, dont le pantalon de travail 874, la chemise de travail, la combinaison, la combinaison à bavette et la veste Eisenhower, qui ont été personnalisés par l’entreprise basée à Los Angeles. des créateurs qui ont puisé dans l’origine de Dickies en 1922 et Fred Segal en 1961. Ils incluent les créateurs de streetwear Homegrown et Carrot, l’artiste Sofia Enriquez et Dr. Collectors.

Les visiteurs de la boutique peuvent également personnaliser le produit principal de Dickies en utilisant une station de personnalisation qui propose des options pour le point de chaînette, la broderie et la sérigraphie.

« Pendant des décennies, Los Angeles a discrètement adopté Dickies comme un uniforme de fierté culturelle », a déclaré Kathy Hines, vice-présidente du marketing mondial pour Dickies. « Alors que Dickies approche de son centenaire l’année prochaine, nous cherchons à célébrer ce sceau d’approbation convoité en nous associant aux créateurs les plus passionnés de LA et au détaillant le plus emblématique de LA. »

Dans le cadre de l’installation, le magasin présentera des planches d’art numérique à grande échelle et des sculptures des créateurs de LA ainsi qu’une chronologie 3D où les visiteurs pourront prendre un selfie. Des souvenirs de travail tels que des chiffons de magasin, des crayons de menuiserie et des rubans à mesurer seront également remis aux clients.

« Alors que Dickies a continué à honorer ses références de cols bleus, la marque est également devenue un pilier du street style », a déclaré Brian Nyilas, vice-président du merchandising pour Fred Segal. “Cette intersection, qui rebondit entre ces deux mondes, est au centre du pop-up et offre aux clients de Fred Segal une expérience immersive qu’ils ne peuvent pas trouver ailleurs.”

La boutique éphémère Fred Segal x Dickies Loves LA a été conçue en partenariat avec l’agence de marque mondiale SGK.