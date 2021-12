Dickinson 23 points, 14 planches alors que le n ° 24 du Michigan domine SD St

Hunter Dickinson est resté à l’école pour travailler sur son tir, en particulier au-delà de la ligne des 3 points, et cela a porté ses fruits car lui et le n ° 24 du Michigan ont rebondi après une performance décevante.

Dickinson a marqué 23 points, réalisant ses trois points à 3 points, et a pris 14 rebonds pour aider les Wolverines à battre l’État de San Diego 72-58 samedi.

Dickinson a récolté quatre points dans une défaite de 72-51 en Caroline du Nord mercredi soir.

Le centre de 7 pieds 1 pouce n’avait pas tiré ou tiré plus d’un tir au-delà de l’arc avant que les Aztèques ne le laissent ouvert et ne le mettent au défi de porter son attaque à l’extérieur.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« L’opportunité était là et il en a pleinement profité », a déclaré l’entraîneur des Wolverines Juwan Howard.

Dickinson a passé beaucoup de temps à travailler sur son tir à 3 points, après que les équipes de la NBA lui ont conseillé d’améliorer cette partie de son jeu lorsqu’il s’est retiré du repêchage. Il a félicité les directeurs d’équipe Andrew Wolfe et Alex Assad pour avoir rebondi pour lui chaque fois qu’il voulait s’entraîner.

« Ils sont toujours disponibles », a déclaré Dickinson. « Je suis tellement reconnaissant pour eux parce qu’ils m’ont vraiment poussé. »

L’entraîneur de l’État de San Diego, Brian Dutcher, a déclaré que Dickinson et ses coéquipiers avaient reçu un regard ouvert sur l’extérieur de par leur conception.

« Nous avons lancé les dés et ils ont fait beaucoup de 3 », a déclaré Dutcher.

La recrue du Michigan, Caleb Houstan, a marqué 17 points, un sommet pour la saison, et Eli Brooks, 10 points.

Les Wolverines (5-3) menaient par seulement deux points à la mi-temps et se sont éloignés en seconde période avec une course de 17-2 pour prendre une avance de 64-45.

Les Aztèques (5-3) étaient menés par Matt Bradley, qui a marqué 22 points. Le gardien senior n’a pas reçu beaucoup d’aide car aucun de ses coéquipiers n’a marqué plus de huit points.

« Ils nous ont un peu accélérés entre la presse et la zone, puis sous 15 au compteur, ils allaient d’homme à homme », a déclaré Bradley. « C’est quelque chose que nous n’avons pu comprendre que plus tard. »

VISAGE FAMILIER

Dutcher a aidé à recruter Howard pour jouer pour les Wolverines il y a trois décennies alors qu’il était assistant de Steve Fisher.

« Le néerlandais est une famille », a déclaré Howard, qui a joué avec les Fab Five au Michigan. « Le néerlandais est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi le Michigan. Il a dit que le Michigan allait changer votre vie et que ce serait la famille que vous recherchez et qui vous manque à la maison. »

Dutcher 10 saisons en tant qu’assistant au Michigan à partir de la saison 1988-89, lorsque Fisher a mené l’école à son seul titre national, jusqu’en 1997-98.

« Le Michigan a fait un excellent travail pour reconstruire ce (Crisler Center) et le refaire », a déclaré Dutcher. « C’était un voyage de travail. Il y aura une autre fois, je laisserai Juwan me faire visiter. »

Dutcher a succédé à Fisher à San Diego State en 2017.

JE L’AI FAIT

Le recrue des Wolverines Moussa Diabate a été limité aux 7 premières minutes car il ne se sentait pas bien.

« Sa température était un peu élevée à l’arrivée », a déclaré Howard. « Le gamin est un tel compétiteur qu’il voulait être là pour ses coéquipiers. »

PERTE DIFFICILE

Le gardien de l’État de San Diego Lamont Butler, qui a une moyenne de 9,7 points et deux passes décisives, a raté le match en raison d’une blessure à la cheville et son absence a été difficile à surmonter.

« Lamont a été un meneur à vie », a déclaré Dutcher. « Lamont nous manque, mais nous ne pouvons pas en pleurer. »

GRANDE IMAGE

État de San Diego : L’équipe pourra apprendre beaucoup en jouant contre une équipe classée Big Ten sur la route pour l’aider contre la compétition de Mountain West.

« C’est une expérience grandissante », a déclaré Dutcher. « Nous n’avons pas suffisamment pris soin du ballon pour gagner sur la route. »

Michigan : L’équipe chancelante a rebondi avec une victoire dont elle avait désespérément besoin après avoir perdu trois de leurs cinq matchs précédents.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Perdre de 21 points contre les Tar Heels entraînera probablement le non-classement du Michigan lundi.

SUIVANT

État de San Diego : accueille Cal State Fullerton mercredi soir.

Michigan : ouvre le Big Ten mardi soir au Nebraska.