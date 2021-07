dictionnaire de décoration corporelle

Vous aimez les piercings, mais êtes-vous un vrai expert ? Connaissez-vous tous les noms des piercings dans les différentes parties du corps ? Si la réponse est non, il est temps d’y remédier.

Nous sommes sur le point de découvrir tous les secrets de les piercings, mais connaissez-vous leur Des noms? Tous les piercings ne sont pas les mêmes, donc selon le modèle, la forme, etc…ils ont des noms différents. Nous connaîtrons tous les types de piercings et nous apprendrons leurs différents noms ! Si en revanche vous préférez les tatouages ​​aux piercings, voici tout ce que vous devez savoir avant de vous en procurer.

Qu’est-ce qu’un piercing ?

Le piercing est le perçage d’une partie du corps. Du trou classique dans les oreilles aux trous dans le nombril, le nez, la bouche, les mamelons, le cartilage. Les piercings sont connus de tous comme une expression de la mode, des tendances et de l’ambiance contemporaine. Mais peu de gens connaissent les noms spécifiques, certains très capricieux, que prend le piercing en fonction de la zone du corps en question pour avoir une vision complète et exhaustive. Si vous continuez à lire aujourd’hui, vous découvrirez tous types de piercing, Par ordre alphabétique!

Tous les piercings et leurs noms de A à D.

Prince Albert: est le nom du piercing qui traverse le gland horizontalement (comme tous ceux qui touchent les organes génitaux masculins et féminins, c’est une pratique très douloureuse).

Morsures d’ange: la morsure d’ange est l’un des piercings les plus populaires : ce nom indique deux piercings symétriques aux extrémités de la lèvre supérieure.

Anti-sourcils : Ce type de piercing est placé juste en dessous de l’œil. C’est un type de piercing extrêmement douloureux, il est très facile que des épisodes de rejet se produisent.

Anti-sourire: Ce piercing qui caractérise la langue est indolore et ne pose guère de problèmes à ceux qui le choisissent.

Anti-tragus: c’est un piercing dans la zone de l’oreille, situé exactement entre le cartilage et le lobe. Parmi ceux du visage est l’un des plus ennuyeux. C’est l’équivalent d’une boisson, comme son nom l’indique.

Apadravaya: c’est une autre perforation du gland, en sens inverse de l’Ampallang aussi appelé Prince Albert. Cette pratique est très douloureuse : il vaut mieux être extrêmement motivé pour éviter de regretter (et de ressentir une douleur excessive).

Joue c’est le piercing à la joue. C’est un piercing très invasif qui laisse une large cicatrice. Il n’est pas recommandé à un perceur inexpérimenté de le faire car c’est très complexe. Il convient également de garder à l’esprit que cette pratique nécessite une énorme connaissance de l’anatomie. Super déconseillé !

Clitoridien: c’est le piercing au clitoris. Il est extrêmement douloureux du fait de la présence de nombreuses terminaisons nerveuses au niveau du clitoris (c’est un trou très extrême et comme tous ceux impliquant les organes génitaux il est réservé aux amateurs de modification corporelle).

Labyrinthe central: c’est le piercing placé au centre de la lèvre inférieure, il n’est pas très douloureux et est un choix fréquent des jeunes.

Conque: Un autre perçage des oreilles, plus rare et douloureux, est celui pratiqué dans la partie interne de la cavité.

Corset: Un piercing vraiment extrême est celui formé par une séquence de trous dans le dos ou dans les jambes comme un corset.

piqûres de dahlia: un autre double piercing, avec deux trous symétriques aux coins de la bouche.

Tous les piercings et leurs noms de E à O.

Encolure: c’est le piercing qui caractérise la zone du décolleté, très apprécié des femmes.

Sourcils: piercing au sourcil, très en désuétude aussi chez les plus jeunes, ce n’est pas un hasard si c’est beau, impressionnant et peu douloureux. C’est généralement l’un des premiers piercings que les gens subissent.

Isabelle: C’est une variante incroyablement douloureuse du piercing au clitoris.

Labret: un piercing très commun est la lèvre inférieure. Ce n’est pas très douloureux et c’est facile à guérir.

Lobe: c’est le trou le plus simple de tous, le trou classique dans le lobe de l’oreille qui est fait pour porter des boucles d’oreilles.

Microdermique: par ce nom générique nous désignons tous les tout petits piercings qui peuvent être faits n’importe où sur le corps, même sur les pieds.

Monroe: le piercing sexy qui tire son nom de la belle Marilyn et prend le grain de beauté, le simulant avec un piercing sur le côté droit de la lèvre supérieure.

Madison– C’est le nom du piercing à la clavicule.

Madone: Ce piercing sur le côté gauche de la lèvre supérieure imite le grain de beauté du célèbre chanteur.

Méduse: C’est le piercing qui se fait au centre de la lèvre supérieure.

Nuque: c’est le trou à la base du cou, situé à l’arrière, au niveau de la nuque. C’est une zone difficile à traiter et il est préférable de contacter un professionnel.

Mamelon: Comme son nom l’indique, c’est le piercing au téton de prédilection de plus en plus des hommes et des femmes. Attention : le mamelon est plein de terminaisons nerveuses et ce piercing est très douloureux aussi bien pour les hommes que pour les femmes !

Narine: un nom étrange et inhabituel pour un piercing typique, le trou classique dans une narine, simple, beau, indolore, la boucle d’oreille dans le nez est un incontournable et l’un des plus populaires même par les jeunes.

Nombril– C’est le nom du piercing ultra sexy qui perce le nombril. Dans ce cas également, il existe différents types en fonction du bijou choisi et de la position.

Tous les piercings et leurs noms de P à U.

Princesse albertine: ne vous laissez pas séduire par ce nom royal : le piercing qui porte le nom d’une princesse est très douloureux (et se fait entre la muqueuse vaginale et l’urètre).

Pont: le “pont” est la perforation entre les yeux qui traverse la cloison nasale. Le bijou peut être inséré verticalement ou horizontalement dans la cloison nasale.

Morsure deserpent: double trou dans la lèvre inférieure

morsure d’araignée: c’est un labret répété, une suite de trous dans la lèvre.

Étirement de l’oreille perçant– Aussi appelé lobe dilaté, l’une des tendances pour les amateurs de tatouage extrême et de modification corporelle. L’étirement peut être appliqué à n’importe quel piercing, mais il est plus courant dans la région du lobe.

Sac: piercing autour de l’anus.

Langue: un grand classique, le piercing à la langue. Très douloureux et souvent sujet aux infections.

Tragus: c’est un piercing placé dans le cartilage près de l’ouverture de l’oreille. On dit que cette pratique est très risquée, mais en réalité ce n’est qu’une rumeur, il y a des piercings bien plus osés et des trous bien plus complexes.

Yeux de venin, de poison ou de grenouille : un autre piercing à double trou, cette fois sur la langue.

Méduse verticale: deux petites boules au centre de la lèvre supérieure, symétriques par rapport au nez.

Labyrinthe vertical: c’est un trou qui est fait verticalement, au centre de la lèvre. L’effet est différent : dans ce cas, vous pouvez voir deux boules du bijou appliqué, une sous la lèvre et une au-dessus.

