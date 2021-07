Dídac, un grand porterazo qui a grandi avec Andreu Plaza

24/07/2021 à 08h00 CEST

Dídac Plana est revenu au Barça en 2018 pour combler l’énorme vide laissé par Paco Sedano et l’été suivant, il est devenu la grande référence pour le but du Barça après la marche de l’international Juanjo Angosto à ElPozo.

Renouvelée avec tous ses mérites jusqu’en 2024, l’escouade des jeunes a été définitivement consacrée dans un dernière campagne très compliquée en raison de son positif pour covid en janvier dernier et en raison des blessures continues de son remplaçant théorique Miquel Feixas.

En plus de votre sécurité sous les bâtons, Le gardien d’Arenys de Mar a excellé dans son nouveau rôle de “faux” gardien-joueur qu’Andreu Plaza est sorti de son chapeau et cela a été la clé du succès du Barça en barrages.

En fait, le barcelonais s’est toujours distingué par son qualité lors de la mise en jeu du ballon, surtout avec les pieds. Plaza l’a eu très clair et depuis la pré-saison, il a essayé plusieurs alternatives avec le gardien déplacé vers une bande dans le coup de pied qui a permis aux défenses rivales de s’ouvrir à plusieurs reprises.

Cependant, ce n’est qu’au moment des play-offs que cette option innovante a fini par porter de magnifiques fruits avec des buts décisifs de Dídac en quarts de finale contre Movistar Inter et en demi-finales contre Palma Futsal.

Andreu Plaza fait toujours entièrement confiance à Dídac

| JAVI FERRÁNDIZ

En tout, il y a eu cinq buts et plus d’une demi-douzaine de passes de but au poste de pivot avec Ferrao comme récipiendaire principal et qui ont fait de lui un acteur clé dans la conquête de la cinquième ligue du Barça.

En tout cas, il ne faut pas oublier même de loin l’excellente campagne dans le but lui-même qu’il a complété, avec sa performance colossale en finale des Champions 2019-20 contre ElPozo qui s’est joué en octobre dernier aux Palau.

Le meilleur?

Pour tout cela, Dídac Plana est l’un des trois candidats LNFS pour le prix du meilleur gardien de but de la saison dernière avec Fede (Levante UD) et le dernier vainqueur de cette reconnaissance, le Portugais Edu (Viña Albali Valdepeñas).

Dídac a connu une saison sensationnelle

| JAVI FERRÁNDIZ

Elu quatrième meilleur gardien de la planète lors des derniers “Futsal Planet Awards”, le blaugrana s’est rapproché de plus en plus de son rêve d’être joueur de Coupe du monde en élargissant la liste à trois gardiens. Avec Jesús Herrero (Inter) et Juanjo (ElPozo Murcia) comme “fixe” pour Fede Vidal, Dídac jouera le poste avec Chemi (Jimbee Cartagena). Ce samedi les 19 convoqués avec les Blaugrana Adolfo et Carlos Ortiz sont également concentrés.