Diddy annule la fête du Nouvel An en raison de problèmes de COVID

Diddy fait la chose responsable avec son énorme fête annuelle du réveillon du Nouvel An … il lui donne la hache alors que la pandémie empire.

Des sources ayant une connaissance directe nous le disent … le magnat prévoyait d’organiser sa fête annuelle du NYE à Miami vendredi soir, pour 500 de ses amis les plus proches, mais plus tôt ce mois-ci, il a décidé d’annuler le tout en raison de l’augmentation des cas de COVID en Floride et à travers le pays.

Ce sera la deuxième année consécutive que la fête NYE de Diddy est mise sur la glace.

Diddy a organisé la fête chaque année avant que la pandémie ne frappe, et la liste des invités des célébrités était insensée comme vous pouvez l’imaginer, mais il a également été contraint d’annuler en 2020, car la plupart des gens n’avaient pas encore été vaccinés.

Pourtant, la variante Omicron arrive avec un tas de cas révolutionnaires pour les vaccinés …

La dernière fois que Diddy a organisé sa fête NYE, c’était de retour en 2019, quand un groupe de célébrités se sont entassées dans Story Nightclub à Miami … y compris Gros Joe, Winnie Harlow, Meek Mill, DaBaby et DJ Khaled.

Alors que Diddy fait ce qu’il faut ici, il y a encore de grandes fêtes prévues pour NYE … comme nous vous l’avons dit pour la première fois, Sin City est toujours prêt à devenir fou sonner en 2022.