Diddy demande aux gens de prendre son nouveau deuxième prénom au sérieux après l’avoir légalement changé en amour ⋆ .

Le hitmaker “ Je vais vous manquer ” annonce qu’il a finalement changé légalement son deuxième prénom en montrant fièrement son nouveau permis de conduire et un document juridique du tribunal.

Sean “P. Diddy»Combs a légalement changé son deuxième prénom de« John »à« Love ». Quelques heures après avoir rendu public la modification, le magnat du rap, dont les pseudonymes comprenaient Puffy, Puff Daddy et P. Diddy, a demandé aux gens de prendre son nouveau surnom «au sérieux» cette fois.

Le mardi 4 mai, le joueur de 51 ans a partagé sur Instagram un reçu du tribunal confirmant qu’il avait officiellement changé de nom. Parallèlement à un cliché du document juridique affichant son ancien et son nouveau nom, il a écrit une légende qui disait: “Je vais devoir me prendre au sérieux sur celui-ci !!!”

Avant cela, le fondateur de Bad Boy Records a jeté un coup d’œil à son nouveau permis de conduire de Floride qui portait son nouveau nom Sean Love Combs. En plus du message du lundi 3 mai, il a déclaré avec enthousiasme: «Regardez ce que je viens de recevoir par la poste aujourd’hui… C’EST OFFICIEL !!! BIENVENUE À L’ÈRE DE L’AMOUR. ”

Le hitmaker «Je vais vous manquer» a également profité de son histoire Instagram pour partager un clip de lui-même avec une forme imprimée de ses anciens surnoms dans un morceau de papier. Sous le nom de «Puffy», «Puff Daddy», «P. Diddy »,« Diddy », il a écrit son dernier choix,« Love ».

Diddy a partagé ses anciens surnoms via Instagram Story.

Diddy a d’abord fait une demande légale pour changer son nom en Sean Love en novembre 2019. Deux ans auparavant, il a taquiné son projet d’échanger son nom contre «Love». À l’époque, il a dit aux fans et aux abonnés dans une vidéo: «Je ne suis tout simplement pas qui je suis avant… je suis quelque chose de différent… donc mon nouveau nom est amour… c’est-à-dire l’amour frère… je ne répondrai pas à puffy diddy puff papa ou n’importe lequel de mes autres surnoms mais amour ou amour frère, d’accord. ”

Cependant, Diddy a clarifié quelques jours plus tard qu’il plaisantait à propos du nouveau surnom et a invité les gens à l’appeler par certains des autres noms qu’il a portés au fil des ans. «Ne voulant pas qu’il y ait de confusion, je plaisantais seulement. Je n’ai pas changé de nom. Cela faisait juste partie de l’un de mes alter ego, et l’un de mes alter ego est l’Amour », déclara-t-il à l’époque.

«Pour remettre les pendules à l’heure, parce que j’ai beaucoup de pression à faire dans les prochaines semaines, tu peux m’adresser à moi par l’un de mes anciens noms, mais si tu veux toujours m’appeler Amour, tu peux m’appeler Amour, bébé, ” il a continué. «Mais je ne faisais que jouer.»

