Peignes Sean “Love” semble avoir un nouvel amour dans sa vie.

Sans sa tristement célèbre fête blanche de la fête du travail pour le divertir, Diddy a trouvé une nouvelle façon de sonner le week-end de vacances : passer les derniers jours de l’été en Italie avec une femme spéciale.

Il a été aperçu en train de faire du yachting à Capri cette semaine avec ses bras enroulés autour du modèle Joie chavis, qui a enfilé un bikini brillant. Le couple – qui partage chacun des enfants séparés de relations antérieures – a été vu en train de s’embrasser et de se câliner sur son immense yacht.

Diddy était en Italie ces derniers jours pour soutenir ses filles jumelles, D’Lila et Jessie, qui a suivi en retard maman Kim porterles traces de en faisant leurs débuts sur la piste le 29 août. Les mannequins de 14 ans ont déclaré que c’était un “rêve devenu réalité” de participer au défilé de mode Dolce & Gabbana à Venise, avec leur demi-soeur Peignes de chance (que Diddy partage avec Sarah Chapman).

Le rappeur de 51 ans est aussi papa de fils Justin, Christian et Quincy. Après lui et Cassie l’a appelé en 2018, il a déclenché des rumeurs de romance avec Filles de la ville rappeur Yung Miami, Brian Austin vert ‘oui ex Tina Louise et Michael B. Jordanla petite amie actuelle lori harvey. (Pour mémoire, il a également pris des vacances italiennes remplies de PDA avec Lori en 2019, avec son beau-père Steve Harvey en attendant.)