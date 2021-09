Diddy étend Star Island Empire, achète Gloria et Emilio Estefan’s Pad

in

Diddy s’empare de plus de propriétés sur l’île exclusive de Star Island à Miami – TMZ a appris qu’il est l’acheteur mystère qui a déposé une somme énorme sur Gloria et Emilio Estefan‘s manoir.

Selon des sources et des registres de propriété … Diddy a versé 35 millions de dollars pour l’ancien domaine d’Estefan sur l’île de Star, que le couple a racheté en 1993 pour seulement 1 840 000 $. Et ce retour sur investissement ?!?

TMZ a brisé l’histoire … Gloria et Emilio ont déchargé le manoir en juillet et obtenu le meilleur dollar sur leur investissement, mais nous ne savions pas qui était le nouveau propriétaire.

Diddy a maintenant beaucoup d’espace pour secouer son corps et faire ce “Conga” – la propriété mesure près de 8 000 pieds carrés avec 6 chambres et 10 salles de bains, et elle se trouve sur un terrain d’angle avec vue sur le front de mer du centre-ville de Miami.

Oh et il y a aussi une maison d’hôtes de 2 étages avec 3 chambres, un salon spacieux et ses propres vues époustouflantes.

Diddy joue un peu au Monopoly de Miami ici … on nous dit qu’il possède également la propriété d’à côté, qu’il a achetée en 2003. On ne sait pas s’il envisage de combiner les deux propriétés.

Star Island est une enclave majeure pour des célébrités comme Shaquille O’neal et Alex Rodriguez, pour n’en nommer que quelques-uns … mais Diddy semble déterminé à posséder le plus de biens.