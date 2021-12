Diddy rachète la marque de vêtements Sean John de la faillite avec une offre de 7,6 millions de dollars

Un panneau d’affichage de Sean John sur Broadway. Crédit photo : Alex Proimos

Diddy, dont le nom complet est Sean John Combs, a officiellement racheté son entreprise de vêtements Sean John de la faillite pour environ 7,6 millions de dollars, ont révélé des documents juridiques.

Diddy, 52 ans, avait vendu une participation majoritaire (une participation de 90 pour cent, note du tribunal, en échange de 70 millions de dollars) dans sa ligne de vêtements vieille de plusieurs décennies à Global Brands Group en 2016. La société acheteuse a déposé son bilan. L’été.

Dans un communiqué officiel, les hauts responsables de cette dernière entreprise ont noté les ventes massives par division qu’ils avaient déjà finalisées et ont clairement indiqué que «pour les actifs restants de GBG USA, nous avons déterminé qu’un processus supervisé par un tribunal pour faciliter une vente est le meilleur plan d’action.

Capitalisant sur ledit «processus supervisé par la Cour» – dont les procédures d’appel d’offres ont été officiellement approuvées fin août – l’artiste de «Last Night», via sa société SLC Fashion, a fait une offre pour les 7,551 millions de dollars initialement notés, selon des documents juridiques.

Des entités comme Allura Imports, Crestview Investments, partie prenante d’ICM Partners, One Step Up et United Ventures ont également fait une offre sur Sean John, qui a été mis aux enchères (à un prix de départ de 3,6 millions de dollars) le lundi 20 décembre dernier. 14 tours d’enchères plus tard, Diddy’s SLC Fashion avait dépassé les autres parties intéressées, y compris United Ventures et son offre de 7,5 millions de dollars.

Une audience de vente pour l’achat de Sean John devrait commencer à 10 heures du matin aujourd’hui, selon différents documents. Et tandis que Diddy n’a pas encore utilisé les médias sociaux pour s’adresser à son rachat de Sean John pour une fraction de son prix de vente initial, le natif de New York a adopté un ton optimiste dans une déclaration fournie à Forbes.

« J’ai lancé Sean John en 1998 dans le but de créer une marque haut de gamme qui a brisé la tradition et introduit le hip-hop dans la haute couture à l’échelle mondiale », a déclaré le triple lauréat d’un Grammy (et 13 fois nominé).

« En voyant comment le streetwear a évolué pour réécrire les règles de la mode et avoir un impact sur la culture dans toutes les catégories, je suis prêt à revendiquer la propriété de la marque, à constituer une équipe de designers visionnaires et de partenaires mondiaux pour écrire le prochain chapitre de l’héritage de Sean John », a-t-il déclaré. fini.

À l’avenir, il sera intéressant de voir si Diddy peut élargir la portée (et améliorer les performances commerciales) de Sean John. Plus de quelques autres artistes ont obtenu un succès notable dans les espaces de l’habillement et des chaussures – y compris mais certainement pas limité à Kanye West, Post Malone, J. Cole et, de manière plus controversée, Lil Nas X.

Il convient de mentionner en conclusion que Diddy a également soutenu le marché de collaboration de créateurs Pearpop cette année, rejoignant ainsi The Weeknd et Snoop Dogg.