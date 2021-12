Diddy rachète Sean John Brand de la faillite pour 7,5 millions de dollars

Diddy est à nouveau l’heureux propriétaire de sa marque de vêtements – il a retrouvé sa ligne Sean John après l’avoir racheté de la faillite pour un vol.

Le magnat du rap a remporté les droits de Sean John après une guerre d’enchères avec 4 autres parties … le réclamant pour environ 7,5 millions de dollars en espèces. L’accord sera finalisé cette semaine, sauf objection – et on peut dire que le gars est assez excité à ce sujet.

Il raconte à TMZ… « J’ai lancé Sean John en 1998 dans le but de créer une marque haut de gamme qui a brisé la tradition et introduit le Hip Hop dans la haute couture à l’échelle mondiale. »

Diddy ajoute : « Voyant comment le streetwear a évolué pour réécrire les règles de la mode et avoir un impact sur la culture dans toutes les catégories, je suis prêt à revendiquer la propriété de la marque, à constituer une équipe de designers visionnaires et de partenaires mondiaux pour écrire le prochain chapitre de l’héritage de Sean John. . »

Comme on vous l’a dit… la ligne SJ est tombé en faillite récemment sous la société de gestion GBG USA Inc., qui en détenait 90 %. Lorsque M. Combs a appris que ses actifs étaient à gagner, il avait exprimé son intérêt à reprendre le contrôle, d’autant plus qu’il était bon marché au début du mois.

Diddy, via sa société, a lancé une offre initiale de 3,3 millions de dollars – mais après quelques allers-retours parmi d’autres intéressés, il a fini par se contenter de plus du double. Pourtant… c’est une sacrée affaire, surtout s’il peut insuffler une nouvelle vie aux fils.