Diddy soutient l’équipe d’Angleterre après le scandale du racisme de l’Euro 2020

Diddy a envoyé un message puissant aux joueurs de l’équipe d’Angleterre et à leurs agresseurs racistes (Photo : Jason Koerner/.)

Le scandale du racisme de l’Euro 2020 a attiré l’attention à l’échelle internationale, Sean ‘Diddy’ Combs claquant ceux qui ont abusé racialement des joueurs anglais après avoir perdu la finale contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but tendue.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été ciblés sur leurs comptes de réseaux sociaux après avoir raté leurs tirs au but dimanche, mais le rappeur et producteur a salué le trio comme inspirant alors qu’il visait leurs ennemis racistes.

À côté d’une photo taguée des joueurs avec Raheem Sterling, l’icône de la musique américaine Diddy a écrit sur Instagram : ” Nous sommes à vos côtés, les rois. Fiers de tous vos efforts sur et en dehors du terrain et nous vous soutiendrons toujours. Continuez à inspirer. L’amour.

« Et aux racistes… F*** YOU ! »

Le message de Diddy a été salué par d’autres célébrités, dont l’icône mannequin Naomi Campbell, qui a laissé une série d’émojis cardiaques dans les commentaires aux côtés des émojis mains jointes en guise de remerciement, et l’ancien capitaine anglais David Beckham.

Le footballeur à la retraite, qui a été capitaine de l’équipe nationale de 2000 à 2006, a commenté: “Fier de nos garçons @diddy inspiration pour notre pays et pour tous les jeunes enfants qu’ils continuent d’inspirer.”

Lena Headey a également partagé son soutien aux joueurs en écrivant: “Les rois soient les rois soient les rois”. Magnifiquement joué. Merci @marcusrashford @sanchooo10 @bukayosaka87 @sterling7 @england’, accompagné d’une illustration des quatre joueurs.

En affichant la même image en noir et blanc que Diddy, Leigh-Anne Pinnock de Little Mix a également soutenu publiquement les joueurs, tout en critiquant «l’expérience britannique noire».

« Vous pouvez vivre ici, mais soyez tranquille. Vous pouvez travailler ici, mais pas tous. Vous pouvez parler à table mais pas trop fort. Vous pouvez jouer pour nous mais vous ne pouvez pas perdre.

« Mesdames et messieurs, je vous offre la Black British Experience. @marcusrashford @bukayosaka87 @sanchooo10 Je suis avec vous “, a écrit la star.



Diddy a envoyé de l’amour à l’équipe (Photo : Mediapunch/Rex)



Leigh-Anne a présenté son propre documentaire en mai, explorant le racisme dans l’industrie de la musique (Photo : BBC/Dragonfly/Richard Ansett)

La membre de Little Mix, qui est enceinte de son premier enfant, a présenté Leigh-Anne: Race, Pop, Power sur la BBC en mai, dans le but d’examiner et de vaincre le racisme dans l’industrie de la musique.

Le prince William s’est également rendu sur Twitter lundi matin pour condamner le “comportement odieux” de ceux qui avaient bombardé les footballeurs, affirmant que les abus l’avaient “écoeuré”.

Le duc de Cambridge, qui est président de la FA, a tweeté: “Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

“Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

“Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables.”

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a qualifié son équipe de “phare de lumière” lors de la conférence de presse post-défaite de lundi tout en dénonçant les abus racistes.

“Ce n’est tout simplement pas ce que nous défendons”, a-t-il déclaré.

“Nous avons été un phare en rassemblant les gens pour qu’ils puissent s’identifier à l’équipe nationale, et l’équipe nationale représente tout le monde, et donc cette unité doit continuer.



Marcus Rashford après son penalty raté (Photo : Frank Augstein – Pool/. via AP)

«Nous avons montré le pouvoir de notre pays lorsqu’il s’unit et qu’il a cette énergie et cette positivité ensemble.

“Tout le monde doit se rappeler quand ils soutiennent leur équipe qu’ils représentent également l’Angleterre et doivent représenter ce que nous défendons.”

Plus : Marcus Rashford



Les célébrités n’avaient pas tardé à louer la performance de l’Angleterre à Wembley juste après la défaite amère, Adele et Liam Gallagher espérant remonter le moral de l’équipe avec leurs messages de soutien.

D’autres ont contesté le tweet initial du Premier ministre Boris Johnson sur les abus racistes, la présentatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid, affirmant qu’il avait l’air “d’un parent légèrement déçu” et que cela devait être un peu plus que “Vous devriez avoir honte de vous-même”. .’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

PLUS : Lettre émotionnelle de Marcus Rashford après un penalty manqué et des abus racistes après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020

PLUS : La fiancée de la star anglaise Harry Maguire, Fern Hawkins, organise une fête chic pour célébrer le retour de l’Euro 2020 : “Papa est notre champion”

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();