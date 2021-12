Diddy vend la maison où Kim Porter est décédée

Diddy se débarrasse de certains mauvais souvenirs … parce qu’il a vendu le manoir où sa défunte âme soeur, Kim Porter, est mort.

Diddy a mis en vente le manoir de Toluca Lake en octobre, l’énumérant pour 7 millions de dollars, et maintenant il y a un acheteur … l’accord est en attente et sera probablement conclu cette semaine, mais la vente n’est pas définitive.

Le vaste domaine fait 9 655 pieds carrés avec 6 chambres et 7 salles de bains … et il a tout ce qu’il faut, y compris une piscine et un spa de taille familiale, ainsi qu’un terrain de sport.

La propriété fermée se trouve sur un demi-acre dans l’une des rues les plus célèbres de la vallée de San Fernando … et les voisins célèbres incluent Steve Carell, Billy Ray Cyrus, Viola Davis et Sia.

Comme vous le savez… Kim, mannequin et actrice, est sortie avec Diddy par intermittence pendant 13 ans et ils ont eu 3 enfants ensemble, dont 2 filles et un fils.

TMZ a cassé l’histoire… Kim a été retrouvé mort à la maison en novembre 2018 à l’âge de 47 ans, après avoir perdu son combat contre la pneumonie.

Diddy n’était pas beaucoup à la maison, il possède d’autres propriétés à LA et à Miami, et maintenant il laisse tomber.