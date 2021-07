Didi Chuxing, le service d’appel en voiture soutenu par Apple, retiré de l’App Store pour des raisons de confidentialité

En 2016, Apple a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars dans le concurrent chinois Uber Didi Global, Tim Cook affirmant que l’investissement présentait diverses opportunités stratégiques pour Apple. L’investissement a également valu à Apple un siège au conseil d’administration de Didi.

Aujourd’hui, quelques jours seulement après son introduction en bourse aux États-Unis, Didi Chuxing est sous le feu des critiques pour avoir collecté illégalement des données sur les utilisateurs et la China Cyberspace Administration a ordonné le retrait de l’application de l’App Store.

Tel que rapporté par Bloomberg, l’Administration chinoise du cyberespace a fait cette annonce dimanche, “citant de graves violations” en ce qui concerne la “collecte et l’utilisation d’informations personnelles” par Didi. L’annonce d’aujourd’hui intervient deux jours seulement après que le régulateur a révélé qu’il commençait un examen de la cybersécurité de Didi, ce qui représente une décision inhabituellement rapide.

Plus généralement, Pékin a limité l’influence croissante des plus grandes sociétés Internet de Chine, intensifiant ses efforts pour resserrer la propriété et le traitement des trésors d’informations que les puissances en ligne d’Alibaba Group Holding Ltd. à Tencent et Didi récupèrent quotidiennement de centaines de millions de utilisateurs. Le régulateur a ordonné dimanche à Didi de rectifier ses problèmes conformément aux exigences légales et aux normes nationales, et de prendre des mesures pour protéger les informations personnelles de ses utilisateurs.