Didi Hamann ne pense pas que le PSG puisse traîner avec le Bayern Munich en Ligue des champions

Le Bayern Munich n’a pas exactement mis le feu au monde contre Mayence 05, mais cela n’a pas diminué la façon dont de nombreux experts pensent des Bavarois.

Didi Hamann pense assez à la forme récente du Bayern Munich pour ne même pas avoir l’impression que le Paris Saint-Germain est un adversaire qui pourrait ralentir la machine bavaroise.

« Bien sûr, ce serait bien de revoir le Paris Saint-Germain contre le Bayern, mais je ne pense pas que le PSG puisse constituer une menace pour eux tant qu’ils jouent devant avec Messi, Mbappe et Neymar », a déclaré Hamann à Sky Sports Germany (tel que capturé par le Daily Mail). « Ils doivent jouer tous les trois, ils joueront, mais ça ne marche pas. La victoire contre Man City était une exception car ils ont fait quelque chose d’inhumain en tant qu’équipe sur la défensive dans ce match.

Hamann, cependant, aimerait en fait voir les équipes se heurter car il s’agirait d’un affrontement entre Robert Lewandowski du Bayern Munich et Lionel Messi du PSG.

« Mais si Robert Lewandowski et Lionel Messi se rencontrent réellement, Lewandowski pourrait montrer au vainqueur du Ballon d’Or qui est le meilleur en ce moment », a-t-il déclaré. « L’équipe que je voudrais éviter du point de vue du Bayern aux côtés de Chelsea est l’Atletico Madrid », a-t-il déclaré. «Je les ai vus deux fois cette année et ils ont très bien joué. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils ont lutté si dur entre les deux, mais si vous atteignez les huitièmes de finale comme l’Atletico l’a fait lors de ce hack à Porto, vous n’avez plus rien à perdre après.