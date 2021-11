Didi Hamann ne sait pas si Marcel Sabitzer va durer au Bayern Munich

L’un des rares problèmes qui se sont posés pour le Bayern Munich cette saison est la lente intégration de Marcel Sabitzer dans l’équipe.

Sabitzer n’a pas réussi à trouver ses repères en Bavière, mais l’ancien joueur du Bayern Munich devenu expert Didi Hamann n’est pas surpris. Malgré le talent de Sabitzer, Hamann n’a jamais vraiment vu comment il s’intégrerait au Bayern Munich.

« J’ai dit quand ils l’ont signé que je ne l’aurais pas acheté. Je ne sais pas quelle est sa position préférée, ce n’est pas un milieu de terrain titulaire parce qu’il est trop indiscipliné et qu’il a la tête chaude. Si vous voulez quelqu’un dans ce rôle défensif, il doit être solide et faire preuve de calme au milieu du terrain », a déclaré Hamann dans une interview exclusive avec FreeSuperTips mise à la disposition de Bavarian Football Works. « En tant que joueur offensif ou dans le rôle de numéro huit, je ne pense pas qu’il marque assez de buts. »

Hamann a également noté que le rôle réduit allait inévitablement avoir un effet sur Sabitzer, qui a quitté une position de départ avec RB Leipzig pour un rôle de banc avec le Bayern Munich.

« Il était un habitué de Leipzig au cours des quatre ou cinq dernières années et il est venu au Bayern en tant que joueur de l’équipe », a déclaré Hamann. «Il est quatrième dans l’ordre hiérarchique car je pense que Tolisso est un meilleur footballeur que lui. Je me demande pourquoi il a été amené et je ne pense pas qu’il s’en sortira bien à la fin.

Sabitzer a raté le match de samedi contre le SC Freiburg en raison d’une maladie. Nul doute que l’Autrichien cherchera à faire ses preuves à la fin de la trêve internationale.