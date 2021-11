Didi Hamann pense que le Bayern Munich doit prolonger le contrat de Niklas Süle

La situation contractuelle de Niklas Süle au Bayern Munich est précaire. Le grand défenseur suscite l’intérêt de plusieurs clubs et il n’est pas clair si les Bavarois seront en mesure de conclure un accord pour prolonger son contrat.

Le footballeur devenu expert Didi Hamann pense que Süle est un élément important de la machine du Bayern Munich et devrait être conservé.

«Je sais qu’il a dit dans une interview qu’il voulait jouer un jour en Premier League et il décidera évidemment de ce qu’il veut faire. C’est un joueur important pour le Bayern parce que (Dayot) Upamecano a été recruté, mais il fait beaucoup d’erreurs », a déclaré Hamann à FreeSuperTips mis à la disposition de Bavarian Football Works. « Süle et (Lucas) Hernandez ont bien joué quand ils ont joué, il y a donc quelques options, je pense juste que Süle a été le meilleur jusqu’à présent. Je pense que c’est plus important avec le fait qu’ils ont perdu (David) Alaba et (Jerome) Boateng sur un match libre cet été, donc perdre un autre défenseur central de première classe sur un transfert gratuit serait un désastre pour le Bayern.

Süle, qui a été testé positif au COVID-19 alors qu’il était dans le camp allemand, aura une décision importante à prendre et le Bayern Munich pourrait être impuissant à affecter ce résultat. Süle a récemment été lié à Newcastle United et au Chelsea FC.