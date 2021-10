Didi Hamann peut voir la croissance du jeu de Leroy Sane au Bayern Munich

Didi Hamann a suivi de près la carrière de Leroy Sane et comme la plupart des observateurs, Hamann n’a pas été captivé par ce qu’il a vu de Sane la saison dernière au Bayern Munich.

Maintenant, cependant, Hamann peut voir que le jeu de Sane a mûri.

« C’est la première fois depuis des années qu’il joue au niveau que nous attendons de lui. Il a connu des débuts tranquilles à City, mais lors de sa deuxième saison, il a vraiment montré de la qualité et il était l’une des jeunes stars de la saison », a déclaré Hamann à FreeSuperTips mis à la disposition de Bavarian Football Works. «Il s’est blessé au genou et il lui a fallu du temps pour revenir, mais pour la première fois depuis, je pense qu’il peut vraiment être le joueur qui peut faire la différence. La saison dernière, ils ont joué à Paris en Ligue des champions et Sane était le seul à être à la hauteur, et c’est pourquoi il a été acheté.

Hamann pense également que Sane a compris ce qu’il fallait pour amener son jeu au niveau supérieur.

“C’est la première fois que je le regarde où je pense qu’il se rend compte qu’il doit être au sommet de sa constance de jeu pour être classé comme un joueur de classe mondiale”, a déclaré Hamann.