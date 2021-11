Didi Hamann préoccupé par la défense du Bayern Munich

L’offensive du Bayern Munich produisant à un rythme record, l’accent n’a pas été autant mis sur une défense qui a parfois été sujette à des défaillances.

L’ancien joueur du Bayern Munich et expert actuel du football, Didi Hamann, pense qu’il y a une raison de s’inquiéter absolument valable – et il ne s’agit pas seulement des blessures récentes de Lucas Hernandez et Niklas Süle.

« Ils encaissent des buts beaucoup trop facilement et ils ont eu le même problème l’an dernier, donc c’est une préoccupation. Je pense que certains joueurs ont eu des difficultés défensives, Davies a été brillant à l’arrière gauche mais c’est un arrière très offensif », a déclaré Hamann dans une interview exclusive avec FreeSuperTips mise à la disposition de Bavarian Football Works. « La défense est le problème en ce moment parce qu’elle vous donne des chances. »

Alors que le Bayern Munich a connu des performances défensives extrêmement solides, plusieurs matchs ont été entachés de défaillances. Si le Bayern Munich trouvait un moyen de limiter ces cas, l’équipe pourrait être équipée pour faire une solide course à la couronne de la Ligue des champions.