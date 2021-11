Didi Hamann sélectionne son équipe pour la Coupe du monde 2022 pour l’Allemagne

C’est incroyable ce qu’un changement d’entraîneur peut faire.

Quelques mois seulement après que l’Allemagne ait eu du mal à compléter son alignement pour les Championnats d’Europe, Hansi Flick a maintenant créé la concurrence dans l’équipe.

Alors que le contingent du Bayern Munich semble être gravé dans le marbre pour les places sur la liste, les choses pourraient mal tourner pour beaucoup d’autres joueurs avec de grands espoirs de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde 2022.

Le célèbre expert Didi Hamann a sélectionné son alignement de 23 joueurs pour Sky Sport et il contient quelques surprises :

Leon Goretzka devrait jouer un rôle clé pour l’Allemagne en 2022. Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Gardiens (3)

Manuel Neuer (Bayern Munich) Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone) Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs (7)

Christian Günter (SC Freiburg) David Raum (TSG Hoffenheim) Niklas Süle (FC Bayern) Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) Antonio Rüdiger (Chelsea FC) Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Milieu (5)

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) Leon Goretzka (FC Bayern Munich) Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Attaque (8)

Thomas Müller (FC Bayern Munich) Jamal Musiala (FC Bayern) Leroy Sane (FC Bayern) Serge Gnabry (FC Bayern) Kai Havertz (Chelsea FC) Karim Adeyemi (Red Bull Salzbourg) Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) Timo Werner (Chelsea FC)

Analyse BFW

Jonas Hofmann pourrait-il être exclu de la Coupe du monde ?Photo de Marvin Ibo Guengoer/.

C’est une liste décente, mais il y a certainement des problèmes basés sur certaines des sélections récentes de Flick. Commençons par les omissions notables :

Mats Hummels (Borussia Dortmund) Marco Reus (Borussia Dortmund) Ilkay Gundogan (Manchester City) Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) Robin Gosens (Atalanta) Lukas Klostermann (RB Leipzig) Marcel Halstenberg (RB Leipzig) Bernd Leno (Arsenal — pour l’instant)

Il est difficile d’imaginer que Flick sélectionne une liste sans Gundogan, Hofmann ou Reus. Hummels est un cas intéressant car il a été blessé, mais je pense que Flick voudra au minimum son expérience et son leadership sur le banc. Gosens, quant à lui, a été blessé, mais son rythme et sa capacité offensive à l’arrière gauche intriguent probablement suffisamment Flick pour le garder.

La disponibilité de Klostermann et Halstenberg respectivement a été et problème à plusieurs reprises et pourrait les voir définitivement ignorés. Les joueurs de bulle comme Julian Draxler et Julian Brandt ont probablement peu de chance de rester avec l’Allemagne, à moins d’une augmentation galopante de la forme.

L’essentiel, cependant, est que cinq joueurs de la liste de Hamann devraient abandonner pour faire place à Hummels, Reus, Gundogan, Gosens et Hofmann. Si nous devions deviner aujourd’hui qui seraient ces joueurs, voici la liste :

Bakou : Rempli de potentiel, Flick semble privilégier Hofmann à l’arrière droit – une position où il peut également utiliser Süle, Kehrer ou Ginter. Remplacé par Hofmann.

Arnold : Le milieu de terrain de Wolfsburg a été la plus grosse surprise de la liste de Hamann. Il est vraiment difficile de l’imaginer prendre la position de Gundogan sur la liste. Remplacé par Gundogan.

Nmecha : Avant-centre talentueux, Nmecha pourrait bien être pris dans un jeu de chiffres compte tenu des autres joueurs disponibles dans l’attaque. Remplacé par Reus.

Raum : Peut-être la coupe la plus méchante basée sur le talent disponible à l’arrière gauche, il semble que Gosens doive faire partie de l’équipe. Remplacé par Gosens.

Neuhaus : Un autre Coupe difficile, mais le milieu de terrain de Gladbach a du mal à passer du temps sur le terrain avec son club, a été agité pour l’Allemagne et joue un poste qui semble déjà pourvu. Si le choix se situe entre Hummels et Neuhaus pour cette dernière place sur la liste, il semble que Flick choisira de prendre le vétéran. Remplacé par Hummels.

Avec environ un an de la fin, quelle est votre prédiction pour l’équipe ?