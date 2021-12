DIDI Stock : Didi Global pourrait-il devenir un Penny Stock ?

Après un premier appel public à l’épargne (IPO), le groupe chinois de covoiturage et de livraison DiDi Global (NYSE :AI-JE) a laissé ses investisseurs avec peu de joie. Le 30 juin, l’action DIDI a fait ses débuts historiques en bourse, la deuxième plus grande introduction en bourse aux États-Unis par une société chinoise après Alibaba (NYSE :BABA).

L’action DIDI a commencé à se négocier à 16,65 $, nettement plus élevée que son prix d’introduction en bourse de 14 $, et a atteint un sommet de 18,01 $ au cours de la même session. Cependant, les actions ont piqué du nez peu de temps après, principalement en raison de la répression technologique des régulateurs chinois pour des raisons de cybersécurité.

Le 26 juillet, l’action DIDI a atteint 7,16 $, un niveau record. Il oscille actuellement autour de 7,80 $. Par conséquent, l’article d’aujourd’hui examine ce que les investisseurs peuvent attendre des actions DiDi dans les mois à venir.

Les plateformes de mobilité sont à l’honneur

Les services de mobilité intelligente dans le monde ont gagné du terrain au cours de la dernière décennie. Les recherches d’Arthur D. Little soulignent : « Grâce à une connectivité omniprésente, des smartphones toujours plus puissants et des applications hébergées dans le cloud, les plates-formes privées de covoiturage « à la demande » – appelées sociétés de réseau de transport (TNC) aux États-Unis – ont changé le paysage de la mobilité urbaine pour de bon.

Cependant, les blocages liés à la pandémie ont initialement porté un coup dur au secteur mondial du covoiturage. En 2020, la taille du marché était d’environ 43,2 milliards de dollars.

Maintenant, avec l’ouverture des économies en 2021, la dynamique est redevenue positive. Le marché pourrait potentiellement atteindre 153 milliards de dollars d’ici 2027, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 20 % entre 2021 et 2027.

Outre DiDi Global, d’autres acteurs majeurs du secteur sont Uber (NYSE :UBER), Lyft (NASDAQ :LYFT), BlaBlaCar, Trottoir, GrabTaxi, Passant par, aussi bien que Yandex.Taxi, qui a été initialement lancé par Yandex (NASDAQ :YNDX) et a fusionné avec Uber sur certains marchés mondiaux. Ils se concentrent tous sur l’augmentation de leurs parts de marché à l’échelle mondiale, et certains se sont également diversifiés dans d’autres services tels que les plateformes de livraison de nourriture en ligne.

Autrement dit, DiDi est un acteur important dans un secteur en forte croissance. Cependant, la récente répression réglementaire de la Chine jette une grande ombre sur les perspectives d’avenir de la plate-forme. En fait, des rapports récents suggèrent que « les régulateurs chinois ont demandé à Didi de proposer un plan de radiation de la Bourse de New York ».

Le contributeur d’InvestorPlace.com, Alex Sirois, a récemment écrit en détail comment le prix de l’action DIDI pourrait aller à zéro en cas de radiation. Par conséquent, tout investisseur potentiel dans les actions DiDi doit apprécier le risque réglementaire qui pourrait faire de DIDI un penny stock.

Ajouter des actions DIDI aux portefeuilles

Compte tenu de la réalité d’un avenir sombre potentiel pour les actions DIDI aux États-Unis, l’achat de DiDi Global ne serait pas approprié pour la plupart des investisseurs de détail. Cependant, les lecteurs intéressés pourraient envisager d’acheter un fonds négocié en bourse (ETF) offrant une exposition soit aux actions DIDI, soit aux plateformes de mobilité et de covoiturage. Les exemples comprennent:

ETFMG Travel Tech ETF (NYSEARCA :UNE FAÇON) : en baisse de 8,5 % depuis le début de l’année (YTD);

ETF iShares MSCI Chine (NASDAQ :MCHI) : en baisse de 19,8 % depuis le début de l’année ;

ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (NYSEARCA :GIGU) : en hausse de 0,5 % depuis le début de l’année ;

ETF moyen de transport iShares (CHAUVES-SOURIS:IYT) : en baisse de 3,71 % depuis le début de l’année ;

ETF SoFi Gig Economy (NASDAQ :GIGE) : en baisse de 15,5 % depuis le début de l’année ;

ETF SPDR S&P Chine (NYSEARCA :GXC) : en baisse de 18,1 % depuis le début de l’année ;

FNB SPDR S&P Transport (NYSEARCA :XTN) : en hausse de 26,9 % depuis le début de l’année.

Investir dans un tel fonds contenant des actions DIDI permettrait aux lecteurs d’éviter une exposition totale aux risques posés par les défis réglementaires chinois. Et les ETF qui se concentrent sur d’autres plateformes de mobilité permettraient aux investisseurs de bénéficier des taux de croissance à deux chiffres que le segment pourrait connaître dans les années à venir.

L’essentiel sur DIDI

Le géant du covoiturage a subi une pression énorme ces derniers temps. Selon la plate-forme de solutions de données Aurore mobile (NASDAQ :JG), Didi a perdu 30 % de ses utilisateurs quotidiens depuis la répression de juillet. De plus, en août, la société a décidé de suspendre ses plans d’expansion européenne pendant au moins un an en raison des inquiétudes du gouvernement britannique concernant l’accès de la Chine aux données des utilisateurs locaux.

Pendant ce temps, le 11 novembre, . a annoncé que l’enquête sur les données de Didi était sur le point de se terminer et que les applications en Chine devraient être relancées bientôt. Cependant, la direction a nié ces allégations.

Mais il pourrait aussi y avoir de bonnes nouvelles pour la société car DiDi pourrait être autorisé à coter ses actions à Hong Kong. Néanmoins, une telle cotation ne profitera pas nécessairement aux investisseurs de DIDI aux États-Unis.

Par conséquent, alors que DiDi Global continuera probablement de croître, il n’y a pas beaucoup de preuves que la Chine lèverait la pression réglementaire de sitôt. Par conséquent, investir dans les actions DIDI est un jeu spéculatif à ce stade.

