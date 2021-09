Didier Drogba propose à Willian de “rentrer chez lui”

31/08/2021 à 22:36 CEST

La Le départ de Willian d’Arsenal a déclenché cette légende de Chelsea, Didier Drogba publiera un tweet dans lequel il a dit à l’ex Chelsea que “retourne à la maison”. À partir de ce moment, Les réactions Quant à cette idée, elle n’a pas tardé à émerger.

Willian a quitté Chelsea il y a un an rejoindre Arsenal, dans un accord de trois ans pour 220 000 £ sterling par semaine. Mais après sa première saison désastreuse au cours de laquelle il n’a marqué qu’un seul but, le joueur a abandonné environ 20 millions de livres sterling de gains pour quitter les Emirats. Après avoir annoncé la nouvelle son ancien coéquipier de Chelsea, Drogba a écrit sur Twitter : “Oh Willyyyyyyyyyyyyyyy haaaaaaaannnnnnnnnnnnnn Viens à la maison.”

Cependant cette proposition Les fans de bleu n’ont pas vraiment aimé, certains commentaires étaient : “Drogba, s’il te plait ne lui donne pas d’idées “,” on t’aime, mais ne franchis pas cette ligne ami “. Heureusement pour eux, le transfert de Willian au club des Corinthias au Brésil s’est rapidement confirmé après son départ d’Arsenal.

Le joueur lui-même voulait dites au revoir à Arsenal à travers une lettre : “Je tiens à remercier Arsenal pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour l’accueil chaleureux reçu par tout le monde au club. Malheureusement, les choses sur le terrain ne se sont pas passées comme nous l’avions tous prévu et prévu, j’ai reçu beaucoup de critiques, notamment de la part de certains membres de la presse, selon lesquelles j’étais venu ici pour des raisons financières “.”J’espère qu’avec mes actions d’aujourd’hui j’explique à ces gens et maintenant ils comprennent que ce n’était pas comme ça. J’espère que cela apprendra à certaines personnes qu’elles ne devraient pas être si promptes à porter des jugements et à créer de mauvais environnements, à se rendre importantes même si j’accepte que cela fait partie du jeu », a-t-il poursuivi.

“Toute ma carrière j’ai tout fait pour être le meilleur possible, je veux toujours gagner et j’ai du mal à accepter de ne pas le faire. Malheureusement, cela ne m’est pas arrivé à Arsenal et je suis désolé. Je suis venu en Angleterre en 2013 et j’ai apprécié chaque minute de mon temps ici. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé tout au long du chemin à jouer dans cette merveilleuse ligue pleine de cœur et d’esprit. Aux fans d’Arsenal, Je suis désolé que nous ne nous soyons jamais rencontrés correctement à cause de la pandémie, mais je sais que votre désir de réussite et votre soutien au club sont incroyables, alors je leur souhaite tout le meilleur pour l’avenir car ils le méritent. Je souhaite à tous ceux qui sont impliqués dans ce club historique le meilleur pour l’avenir”, a-t-il conclu.