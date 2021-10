Didier Drogba réussit un triplé et fait la célébration emblématique de Chelsea lors d’un match de charité avec Samir Nasri et Robert Pires et la légende d’Arsenal Arsene Wenger en pirogue

Didier Drogba était de retour à faire ce qu’il fait de mieux mercredi soir alors que la légende de Chelsea a tiré dans un triplé lors d’un match de charité.

L’Ivoirien a de nouveau enfilé le maillot de Marseille lors d’un affrontement contre l’UNICEF XI d’Arsène Wenger, aux côtés de Robert Pires et Samir Nasri.

Drogba a atteint un triplé et a fait sa célébration emblématique

GETTY

La célébration emblématique de Drogba est difficile à oublier

Drogba a marqué deux buts avant de remporter sa célébration emblématique pour son troisième, tandis que la star de F1 Pierre Gasly s’est retrouvée sur la feuille de match.

Le quadruple vainqueur de la Premier League, qui a marqué 164 fois pour le club londonien en 381, a remporté le ballon du match alors que Marseille sortait vainqueur 5-2.

L’ancienne star d’Arsenal Nasri, autrefois considérée comme l’un des joueurs les plus talentueux de la Premier League, a également été incluse dans le XI de Marseille après avoir commencé sa carrière dans le club du sud de la France.

L’ancien meneur de jeu de Man City a annoncé sa retraite du football il y a deux semaines à l’âge de 34 ans.

GETTY

Nasri était de bonne humeur pendant le match

GETTY

La légende d’Arsenal Pires a également joué

Pires a également passé deux ans de sa carrière à Marseille avant de rejoindre Arsenal.

L’attaquant a ensuite rejoint les Gunners où il a cimenté son nom dans le folklore de Highbury en devenant membre des « Invincibles », qui sont restés invaincus pendant toute une saison.

Wenger était le manager de cette saison, le Français s’absentant de ses fonctions à la FIFA pour gérer l’équipe de l’UNICEF.

GETTY

Wenger était dans la pirogue pour le match de charité

Le projet du légendaire manager de Premier League d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans semble s’accélérer après le soutien de deux fédérations de football.

La confédération de l’Association de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique de football (AFC) ont toutes deux apporté leur soutien malgré l’opposition de l’UEFA et de la CONMEBOL à cette idée.