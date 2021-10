20/10/2021 à 17h48 CEST

Didier Drogba C’est sans aucun doute l’une des voix les plus autorisées pour parler des attaquants et ce n’est pas étonnant. l’ivoirien il a été l’un des meilleurs attaquants du 21e siècle, étant l’un des hommes clés de Chelsea champion des Champions de la saison 2011-12 et cela est prouvé par ses chiffres : 425 parties jouées avec des clubs, marquant 191 buts et la distribution 82 tant d’autres dans assiste.

Désormais, le mythique attaquant de Chelsea est loin des terrains de jeu, mais pas du monde du football, puisque Drogba est un commentateur sur Canal Plus. Précisément sur une chaîne de télévision française, l’Ivoirien a été interrogé lors de la joranda européenne d’hier sur sa préférence etnre Erling Haaland et Kylian MbappéLes deux attaquants comme il l’était à son époque et tous deux appelés à dominer le football continental pour les années à venir.

En premier lieu, l’Ivoirien n’a pas voulu se mouiller et a affirmé qu’il était en faveur des buteurs et que tous deux avaient cette condition. Cependant, après cette première « menace » Drogba a fini par « se mouiller »: « Connaissance Kylian, je donne un avantage à Kylian. « En plus, Didier s’est aussi souvenu d’autres joueurs qui « le font vibrer »: « Lewandowski, Salah ou Benzema Ils ne sont pas mal non plus », a-t-il conclu.