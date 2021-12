‘Die Hard’ est un film de Noël, et voici la bande-annonce pour le prouver

Note de l’éditeur : cette histoire a été publiée à l’origine en 2018.

Chaque année à cette époque, le débat sur la question de savoir si Die Hard est ou non un film de Noël est relancé. Comme nous l’avons expliqué en 2017, c’est définitivement un film de Noël, et il s’avère que Twentieth Century Fox est d’accord avec tout le monde dans cet état d’esprit.

Le studio l’a en fait appelée « la plus grande histoire de Noël jamais racontée » dans une nouvelle bande-annonce de Die Hard récemment publiée qui la présente comme une comédie de Noël et non comme un film d’action, comme la bande-annonce originale. Tout le film se déroule à Noël avec une fête de Noël la veille de Noël prise par des terroristes.

Die Hard est un film de Noël, même si Bruce Willis ne le pense pas. Selon le Washington Post, Willis a déclaré en juillet : « Die Hard n’est pas un film de Noël. C’est ag–d—le film de Bruce Willis ».

Auparavant, nos critères pour déterminer ce qu’est un film de Noël étaient les vacances jouant un rôle central dans le film ou faisant avancer son intrigue. Et parce que c’est absolument le cas ici, il a probablement été relativement facile de créer la nouvelle bande-annonce centrée sur Noël.

Tout le monde a droit à son opinion sur ce débat annuel, mais même le scénariste de Die Hard pense qu’il s’agit d’un film de Noël. Plus via le Washington Post :

Steven E. de Souza, le scénariste du film, est résolument dans le camp « ‘Die Hard’ est un film de Noël ». Il a dit à Alex Horton du Washington Post, qui a vu « Die Hard » quatre fois et pense que c’est « le film d’action le plus emblématique des années 1980 », que le producteur du film, Joel Silver, avait prédit que le film serait joué à Noël pour ans.

Voici une bande-annonce régulière de Die Hard à comparer avec celle de Noël :

Et celui sorti en début d’année pour fêter les 30 ans du film :