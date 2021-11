Die Roten Robbery: réactions alors que Robert Lewandowski du Bayern Munich a été ignoré lors du vote du Ballon d’Or

Comme vous le savez maintenant, la tournure des événements était tout sauf choquante: Robert Lewandowski du Bayern Munich n’a pas reçu le trophée tant convoité du Ballon d’Or – une reconnaissance qu’il a absolument méritée deux années consécutives.

Alors que le prix 2020 a été annulé pour une fausse raison, la version 2021 n’a cessé d’être l’expression extérieure du « fanboy-dom » de Lionel Messi qui dure depuis trop longtemps.

Messi est-il un grand joueur ? Oui.

Messi était-il le meilleur joueur du monde en 2021 ? Pas de tir.

Le plus grand booster de CV de l’Argentin pour 2021 était que l’Argentine a remporté la Copa America en juillet, alors que son équipe du FC Barcelone a terminé troisième de la ligue.

Pendant ce temps, Lewandowski a battu le record de buts marqués de Gerd Müller et a remporté le titre de Bundesliga.

Certaines choses ne sont pas si difficiles, mais les électeurs idiots continuent de prouver que les humains sont faillibles.

Certaines des réactions étaient, bien, sur le point:

Alors on est tous d’accord que le Ballon d’Or ne veut plus rien dire, non ?

– Richie O’Reilly (@richieoreillyIV) 29 novembre 2021