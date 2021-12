Diego Alonso remplace Óscar Tabárez à la tête de l’Uruguay

15/12/2021 à 04:32 CET

. / Montevideo

Diego Alonso a été nommé ce mardi nouveau sélectionneur de la équipe uruguayenne de football remplaçant Óscar Washington Tabárez, licencié le 19 novembre. « Le comité exécutif de l’AUF (Association uruguayenne de football) a nommé Diego Alonso comme nouveau directeur technique de l’Uruguay », indique un bref communiqué publié par l’instance dirigeante du football dans le pays sud-américain.

Alonso, né à Montevideo en 1975, a commencé sa carrière d’entraîneur en 2011 en dirigeant le Bella Vista de son pays, une équipe dans laquelle il avait également débuté en tant que footballeur. Puis il est passé par le Peñarol d’Uruguay, les Paraguayens Guaraní et Olimpia, l’Inter américain de Miami et les Mexicains Pachuca et Monterrey. Avec ces deux derniers, le nouvel entraîneur de Céleste a remporté ses seuls titres d’entraîneur. Un tournoi Clausura en 2016 et une Ligue des champions de la Concacaf en 2017 ont été les trophées qu’il a remportés avec les Tuzos, tandis qu’avec Monterrey il a également remporté la compétition continentale la plus importante au niveau des clubs en 2019.

Pendant son temps en tant que footballeur, Alonso a défendu les clubs espagnols de la Liga pendant plusieurs saisons. Après avoir défendu Bella Vista (1992-1999) et Gimnasia de Argentina (1999-2000), ‘el Tornado’ a joué pour Valence (2000-2001), pour l’Atlético de Madrid (2001-2002), pour le Racing Santander (2002-2003) , Malaga (2003-2004) et Murcie (2005-2006). Aussi, dans le mexicain Pumas UNAM (2004-2005), le uruguayen Nacional (2006) et Peñarol (2009-2012), le chinois Shanghai Shenhua (2007) et il a répété en gymnastique (2008-2009). Alonso a défendu l’équipe uruguayenne lors de la Copa América Paraguay 1999, où Celeste a terminé à la deuxième place après avoir perdu la finale contre le Brésil 3-0.

Désormais, l’ancien attaquant remplacera Tabárez, licencié le 19 novembre après 15 ans à la tête de La Celeste. Le 27 janvier, à Asunción, Alonso fera ses débuts à la tête de l’équipe uruguayenne lors du match contre le Paraguay pour les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022. Ce sera le premier des quatre matchs pour lesquels Celeste jouera. ce tournoi, dans lequel recevra également le Venezuela et le Pérou, avant de visiter le Chili. En ce moment, l’Uruguay occupe la septième place du classement avec 16 points, tout comme le Chili -qui est sixième pour avoir un meilleur équilibre de buts-.

Les éliminatoires sud-américains sont menés par le Brésil, avec 35 points, suivi de l’Argentine (29), toutes deux avec un match de moins. L’Équateur en accumule 23, la Colombie 17 (avec un solde de buts de moins 1) et le Pérou également 17 (avec un solde de buts de moins cinq).